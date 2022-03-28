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ТАСС

Роскосмос заявил о разочаровании в европейских коллегах

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Стенд Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе
Стенд Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе.
Источник изображения: © Наталья Дмитрак/ТАСС

По словам гендиректор госкорпорации, они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Роскосмос разочаровался в своих европейских коллегах, которые оказались излишне политизированными. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Роскосмос разочарован в наших европейских коллегах, они оказались излишне политизированными, они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество", - заявил Рогозин в интервью CCTV-13.

По его словам, ракеты, которые изначально должны были вывести европейские космические аппараты на орбиту, будут использованы для запуска спутников не только российских частных компаний, но и партнерских стран. "Эти ракеты будут использованы для того, чтобы обеспечить выведение на орбиту космических аппаратов частных компаний, а также наших друзей из партнерских стран, которые тоже хотели бы воспользоваться нашими пусковыми возможностями", - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, всего около 10 таких ракет.

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