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Деловая газета "Взгляд"

Джонсон заявил о сложностях с передачей Украине танков и самолетов

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

Великобритания рассмотрит просьбу Владимира Зеленского к НАТО передать Украине танки и самолеты, но логистически сложно это сейчас сделать, заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Ранее в четверг Зеленский обратился к НАТО. Он призвал альянс передать Украине каждый сотый танк и самолет.

"Мы смотрим, что можно сделать, но я должен сказать, что на данный момент это выглядит очень сложно с точки зрения как для вооружения, так и для самолетов", – приводит слова политика РИА "Новости".

Отмечается, что сейчас рассматривается передача вооружения, которое принесет больше пользы. Речь идет о противовоздушных ракетах, которые позволят украинцам защищать себя от бомбардировок, заявил Джонсон.


Кристина Цыцура

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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