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Известия.ru

Появились кадры работы российских саперов в Херсонской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала, как российские саперы расчищают заминированные поля Херсонской области. В распоряжении редакции в четверг, 24 марта, появилась видеозапись, на которой запечатлен процесс работы военных.


На кадрах можно заметить спецмашины, выводящие из строя мины. Машины в основном действуют в поле, на больших пространствах.

Кроме техники в области работают пешие отряды. Они передвигаются небольшими группами и разминируют снаряды меньшей мощности, расположенные вдоль дорог. У каждого военного в такой команде есть специальная техника, красные флажки для обозначения местонахождения мины и защитный тяжелый костюм.

Ранее, 18 марта, корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал работу российских саперов в Черниговской области на Украине. Он рассказал, что жители одного из сел региона попросили саперов проверить территорию. По их словам, после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе осталось много неразорвавшихся мин.

Ранее, 9 марта, российские саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд в Черниговской области. Отмечалось, что снаряд попал прямо во двор жительницы одной из деревень под Черниговом.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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