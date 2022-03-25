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Известия.ru

Шойгу провел совещание с ОПК о выполнении гособоронзаказа

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, выработаны конкретные предложения. Об этом журналистам в Минобороны РФ сообщили 24 марта.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский министр обороны Сергей Шойгу 24 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину и членам Совбеза о ходе специальной операции по защите Донбасса.

На совещании затрагивались вопросы гуманитарной помощи, оказываемой российскими военными, а также восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях. При этом была отмечена «медлительность украинской стороны» на переговорах.

Также участники заседания обсудили антисанкционную политику.

«Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране», — добавил Песков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.


21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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