Игры без признаков разума

Европейские союзники толкают США к войне

Президент Байден заявил, что если Россия нападет на страну НАТО, то США вмешаются, даже если это приведет к Третьей мировой войне. Поскольку РФ никогда никому из членов НАТО не угрожала, речь идет о готовящейся Польшей или прибалтийскими лимитрофами провокации.

Польша уже предложила НАТО передать Украине свои истребители МиГ-29, а взамен получить от США более современные машины. Самое любопытное, что польские МиГ-29 должны были вылететь на Украину с базы американских ВВС в Германии. Так хитрые поляки задумали подставить под ответный удар США и Германию.

Подавляющее большинство обвинителей на Западе и некоторая их часть в РФ считают, что конфликт происходит из-за Украины. На самом деле с начала XXI века США и НАТО требуют от России все больше и больше уступок.

Поводы и аппетиты

Чего стоит требование интернационализации Северного морского пути! Зачем? С 1991 года по нему свободно ходят как коммерческие, так и научные суда. Кстати, последние наполовину, а то и на 100% являются разведывательными судами НАТО.

Но США и НАТО требуют, чтобы по Севморпути ходили крейсера и эсминцы с ракетами «Томагавк» (с дальностью 2500 км).

Дело в том, что Вооруженные силы РФ защищают вход и выход Севморпути. А огромное приполярное побережье России никем не охраняется. Кто мешает американцам высадить там десанты с целью отделения от России огромных территорий? А повод всегда найдется: загрязненная русскими среда, притеснения местного населения и т. п.

В 2020 году подставная фигура в виде хозяйки «Радуги развлечений» Светланы Тихановской участвовала в президентских выборах в Белоруссии. И, естественно, с треском провалилась. Тогда верткая дама драпанула в Польшу, после чего бюрократы из ЕС и ряд руководителей Европы объявили ее президентом Белоруссии. А на саму республику наложили тяжелые санкции.

Даже собирались передать самозванке Тихановской арестованные на Западе активы Белоруссии. Не будь у России ядерного оружия, польские паны привезли бы Тихановскую в Минск, как в свое время они привезли к нам Гришку Отрепьева.

Как известно, американцы всегда находили поводы для вторжения в Латинской Америке, Европе, Африке и Азии. Причем с 1800 года счет вторжений американцев в независимые государства пошел на сотни.

Риторический вопрос: как США и Европа, затерроризировавшие своих граждан, смеют говорить о нарушении прав человека в России и Белоруссии? В Белоруссии, дескать, выборы нелегитимны – и на страну наложены жесточайшие санкции.

А в Саудовской Аравии вообще нет никаких выборов. Но для США и ЕС это не повод отказываться от военных и экономических связей с арабским королевством.

Выборы 2020 года в США стали кровавой опереттой. Может, России и Белоруссии поучиться у американцев?

Против РФ были введены санкции за отравление боевым газом «Новичок»… кота шпионской семейки Скрипалей – остальное семейство не пострадало.

Надо ли говорить, что США и НАТО в любой момент могут выдумать еще десятки поводов для введения санкций против России.

Подлетное время

Но вернемся к политическому режиму Украины, к массовому террору против русских людей, к восьмилетним обстрелам Донбасса, к размещению военно-морских баз США в районе Николаева, а также к лабораториям для биологической войны.

И ко всему еще Киев решил обзавестись ядерным оружием. Могла ли Россия не принять оборонительные меры?

Но давайте пофантазируем и предположим, что Россия смолчала. И натовские ракеты с подлетным временем к Москве в пять минут были установлены на украинской территории. Что дальше?

Первый вариант: полная капитуляция РФ, вся страна попадает под внешнее управление США. Но, как известно, русские не сдались, даже когда немцы стояли в двадцати километрах от Москвы и в четырех километрах от Ленинграда.

Второй вариант – резкое увеличение боеспособности страны. И в первую очередь тактического ядерного оружия. В том числе тактических, оперативно-тактических и ракет «театра военных действий», как в США именовали ракеты средней дальности.

Однако все это вооружение абсолютно бесполезно в случае внезапного удара противника.

Уже с конца 1960-х годов в США и СССР действовала система раннего предупреждения о внезапном ракетном нападении – РСПН. Тогда подлетное время ракеты, запущенной с территории США, составляло 30–40 минут, а из Европы – около 20–25 минут.

Система раннего предупреждения о ракетном нападении и у американцев, и у нас непрерывно совершенствуется. Однако у обеих сторон возникает в год по десятку и более сбоев в компьютерах и ложных срабатываний в РЛС дальнего обнаружения и ИК-системах на космических аппаратах.

Например, 26 сентября 1983 года оперативный дежурный на командном пункте ракетно-космической обороны подполковник П., обнаружив сигнал о ракетном нападении системы обнаружения «Око», выяснил, что сигнал был ложным. Дело в том, что космический аппарат принял за запуск ракеты сильное отражение солнца от высоких облаков.

9 ноября 1979 года система ПВО и ПРО NORAD выдала сигнал о ракетном нападении на США. И тогда ситуацию тоже разрулили люди. Какой-то ротозей вставил в компьютер не ту магнитную пленку.

В сентябре 1960 года сработала сверхмощная РЛС дальнего обнаружения в Туле (Гренландия) и выдала информацию о советских ракетах, летящих на США. Однако офицер-оператор проигнорировал ее, поскольку в этот момент в США находился Никита Хрущев. Компьютер этого, естественно, не знал. Позже разобрались: сбой произошел из-за солнечного ветра и сильного коронарного выброса.

В 1974 году в России начались работы над системой «Периметр» (15Э601), а в январе 1985 года «Периметр» встал на боевое дежурство. Он представлял собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударам. На Западе «Периметр» называют «Мертвой рукой» или «Рукой из гроба».

В случае размещения ядерных ракет на Украине технически не сложно создать новый комплекс обнаружения ракетного нападения. Принципиальное отличие ситуации 2022 года от ситуации 1990-го в том, что время реакции на нападение сократилось в три и более раз. В итоге человек исключается из работы этой системы.

А ведь с 1960 по 2021 год сотни тревог были признаны ложными исключительно благодаря вмешательству человека. В случае сокращения подлетного времени ракеты до пяти минут любое ложное срабатывание системы приведет к термоядерной войне.

Игра на понижение

Как видим, президент Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен играют в безвыигрышную игру. В худшем случае они получат превентивный ответный удар России. А в лучшем – заставят мир балансировать на грани термоядерной войны.

Надо ли объяснять, что начинать безвыигрышные игры могут только сильно ограниченные люди. Когда-то Джозеф Байден был опытным политиком. Однако к 80 годам у него стали замечать признаки деменции.

1 декабря 2019 года хозяйкой Европы, точнее, председателем Европейской комиссии стала Урсула фон дер Ляйен. Она родилась в Икселе в Брюсселе, где ее отец Эрнст Альбрехт работал в той же Еврокомиссии (возглавлял генеральный директорат по конкуренции). В 1971 году семья переехала в германский Ганновер.

С 1988 по 1992 год Урсула фон дер Ляйен работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники. Параллельно занялась политикой и меняла должности как перчатки. То занималась проблемами семьи и брака, то заседала в Бундестаге, то озаботилась проблемами молодежи. С 2013 по 2019 год была министром обороны Германии.

Но главную карьеру Урсула фон дер Ляйен сделала в аппарате ЕС с помощью своего отца и его клана. О таких персонажах в СССР и в социалистической Польше были сняты два десятка кинокомедий, где главный герой служит директором всего на свете – от кладбища до архитектурного управления. В германских СМИ Урсулу фон дер Ляйен именуют «кроликом, вытащенным из клетки», «политическим животным» и «Урсулой фон Гитлер».

Россия привыкла сражаться со всей Европой. Это было и в 1812, и в 1918–1920, и в 1941–1945 годах. И каждый раз Европа была бита «повсюду и везде».

Но тогда хоть были достойные противники – Карл XII, Фридрих Великий, Наполеон Бонапарт. А сейчас кто?

У европейского и американского обывателя война ассоциируется с телерепортажами из Югославии, Ливии, Ирака. А о том, как русские танки вошли в Берлин, подавляющее большинство европейцев и американцев просто не знают.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.