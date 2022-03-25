Конгресс США вызвал глав военной разведки

Законодатели пытаются оценить влияние украинского кризиса на безопасность Америки

Проводимая ВС РФ спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины (СДДУ) и ее результаты заставляют американских политиков, военных и спецслужбы в очередной раз рассматривать вопросы, проходящие под рубрикой «Национальная безопасность США». Хотя, если говорить объективно, Киев, находящийся в тысячах километров от Вашингтона, никак не может повлиять на степень защищенности граждан Америки. Тем не менее заокеанские законодатели продолжают заслушивать мнения чиновников, отвечающих за защиту страны от внешних угроз, и прежде всего лидеров спецслужб о складывающейся ситуации в мире и их действиях по ее разрешению.

РОЛЬ РУМО В ЗАЩИТЕ АМЕРИКИ

17 марта в подкомитете Палаты представителей по разведке и специальным операциям Конгресса США прошли слушания с повесткой дня «Позиция военной разведки по обеспечению офицеров и политиков». Перед конгрессменами выступили заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри, начальник Кибернетического командования ВС США, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и руководитель Центральной службы безопасности МО генерал армии Пол Накасоне и директор Разведывательного управления МО (РУМО) генерал – лейтенант Сотт Берриер.

Открывая заседание, председатель подкомитета Рубен Галлего сказал, что вторжение России в Украину показывает, насколько важно поддерживать прочные демократические союзы и отношения с партнерами США. Это также подчеркнуло важность спектра задач, решаемых РУМО, начиная с разоблачения разрушительной дезинформации России и кончая обменом критически важными разведданными с союзниками и партнерами Америки. Председатель отметил, что одной из главных задач военной разведки является обеспечение гибкости ее аппарата и способности реагировать на потребности каждого командира на поле боя. Галлего подчеркнул, что «неспровоцированное нападение России» на Украину угрожает мировому порядку и имеет опасный уровень агрессии.

В начале своего выступления глава РУМО заявил, что вторжение России в Украину ясно сигнализирует о возрождении более враждебной и милитаристской Москвы, стремящейся отменить сформулированные и поддерживаемые США правила поведения государств на мировой арене после окончания холодной войны. Он сказал, что Кремль хочет расширить свой контроль над бывшей советской империей и заявляет о своих законных претензиях на роль одного из лидеров в международных отношениях. Возможности своих ВС Россия использовала не только для нарушения суверенитета и независимости Украины, но и для создания экзистенциальной угрозы национальной безопасности США и их союзникам. Военная мощь России позволяет Москве бросать вызов глобальному положению Америки, подрывать ее демократию и реализовывать свои устремления к формированию нового мирового порядка, который более выгоден ее интересам и согласовывается с ее авторитарной моделью.

Как доложил генерал членам подкомитета, Россия рассматривает Соединенные Штаты и НАТО как основные угрозы ее национальной безопасности и геополитическим устремлениям. Она прикладывает значительные усилия для создания современных, высокомощных ВС, способных противостоять существующим, по мнению ее лидеров, внешним угрозам и для достижения своих целей в новую эру конкуренции великих держав. Россия рассматривает сильные и в высшей степени живучие стратегические ядерные силы (СЯС) как основной инструмент обеспечения национальной безопасности, а модернизированные силы общего назначения как очень важную составляющую обороноспособности, могущую противостоять обычным военным угрозам и обеспечивать поддержание влияния за пределами своих границ. В то же время Россия продолжает развивать и использовать разнообразный набор инструментов не прямого силового воздействия на своих противников, таких как информационная война, частные военные компании и секретные операции, разработанные для ослабления Соединенных Штатов и их союзников. Эта тактика, адаптированная для использования в своих интересах преимуществ Москвы и слабых мест США, позволила России эффективно конкурировать в международной политике. Сегодня Кремль все более резко выступает против присутствия НАТО у границ РФ, утверждая, что альянс использует развертывание воинских контингентов и военные учения около России с целью подготовки долгосрочных платформ для нанесения будущих ударов, для проверки ее обороноспособности и предотвращения угрозы нанесения ею глобального ядерного удара. Любое присутствие НАТО в странах, которые Москва считает сферой своего влияния, таких как Украина, она считает недопустимым и поэтому ведет прямые военные действия против Украины, называя их СДДУ.

Генерал рассказал парламентариям, что Россия модернизирует все виды своих ВС и родов войск. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин продолжает рекламировать разработку истребителей пятого поколения, современных средств ПВО и ракетных систем береговой обороны, новых надводных кораблей и подводных лодок, танков, артиллерийских вооружений, усовершенствованных командных пунктов, а также систем и средств материально-технического обеспечения. По его словам, модернизация ВС РФ направлена на то, чтобы Кремль имел войска, способные действовать в любых условиях боевой обстановки и обеспечивать сдерживание своих противников или их гарантированное уничтожение и предотвращение любых угроз. Однако начальные неудачи российских войск в Украине заставляют сомневаться сомневаются в правдоподобности заявлений Путина, заметил шеф РУМО. Он также коснулся многих вопросов участия России в военных конфликтах и ее намерениях расширить свое присутствие в различных регионах мира.

США И НАТО НЕ БУДУТ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

19 марта министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN исключил участие США в конфликте на Украине и заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву. «Президент США Джо Байден очень ясно дал понять, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях с Россией на Украине», – сказал военный министр. Он также заметил, что надеется на скорую встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. «Я надеюсь, что у меня будет шанс вскоре встретиться с министром обороны Украины», – заявил глава Пентагона и добавил, что обсуждает ситуацию на Украине и с коллегами из других стран на ежедневной основе.

Остин отметил, что США намерены осуществлять все возможное, «чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО». Ранее США уже отказывались отправлять войска на Украину. 10 марта об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Министр коснулся и вопроса создания бесполетной зоны над Украиной, о которой Америку настойчиво просил Киев. Он объяснил, что установление бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой прямое вовлечение США в украинский конфликт, поскольку им пришлось бы предпринимать действия против нарушителей. По словам шефа Пентагона, такой шаг может спровоцировать начало американо-российской войны. «Это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет видеть. Это плохо для региона. Это плохо для всего мира», – сказал Остин.

Пресс-секретарь Белого дома тоже прокомментировала вероятность введения бесполетной зоны над Украиной. Она заявила, что у США нет желания начинать третью мировую войну из-за Киева.

Страны – члены НАТО сделают все для того, чтобы не дать конфликту на Украине выйти из-под контроля и распространиться за пределы этой страны, поэтому руководство блока увеличило присутствие своих сил на восточном фланге. Об этом, как сообщило ТАСС, 20 марта заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC. «Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса», – сказал Столтенберг и добавил, что союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украине, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардные ассигнования в ее экономику.

Он отметил, что, помимо этого страны, члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву «уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины».

Генсек также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, за создание которой активно выступает официальный Киев. «Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией», – отметил Столтенберг.

В прошлую среду Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что не только приведет к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.

МИД РФ неоднократно заявлял о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Российский лидер не один раз говорил, что оккупация территорий Украины не входит в планы Москвы, ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Кроме того, киевским властям выдвинут ряд политических условий, включая законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

ВИНОВАТ ЗАПАД

В происходящем на Украине виноват Запад и в первую очередь США, заявил в беседе с представителем еженедельника New Yorker американский политолог Джон Миршаймер. Он призывал США начать «без устали» работать, чтобы наладить отношения с Россией. То же самое необходимо предпринять и Украине. Эта страна подвергнется «серьезному риску», если полностью отвернется от русских, предупредил он.

Миршаймер является одним из самых известных критиков американской внешней политики со времен окончания холодной войны. Политолог выступает также и как активный сторонник политики великих держав, школы реалистических международных отношений, которая предполагает, что в попытке сохранить национальную безопасность государства в ожидании удара противника будут действовать упреждающе. На протяжении многих лет Миршаймер утверждал, что США, стремясь расширить НАТО на восток и установить дружественные отношения с Украиной, повысили вероятность войны между ядерными державами и заложили основу для позиции Владимира Путина по отношению к Украине. В 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, он написал, что «основную часть ответственности за этот кризис вместе несут США и их европейские союзники».

Из-за нынешней военной спецоперации на Украине возобновились некоторые давние дебаты об отношениях между США и Россией. Хотя многие критики Путина утверждают, что он будет проводить агрессивную внешнюю политику в бывших советских республиках независимо от участия Запада. Миршаймер придерживается своей позиции, согласно которой США виноваты в том, что спровоцировали главу Кремля.

По мнению, политолога, Путин не собирается воссоздавать Советский Союз или строить великую Россию и он не заинтересован в интеграции Украины в состав России. Очень важно понимать, считает Миршаймер, что историю об агрессивности Путина и о том, что он является главным виновником этого кризиса на Украине, придумал Вашингтон. В основе доводов, которые выдумал внешнеполитический истеблишмент США и Запада в целом, лежит утверждение о том, что он заинтересован в создании великой России и восстановлении бывшего Советского Союза. Есть люди, говорит эксперт, которые считают, что, когда российский президент закончит действия на Украине, он возьмется за страны Балтии. Он не собирается «браться» за эти страны. Прежде всего потому, что они являются членами НАТО и у них есть гарантия безопасности в соответствии со статьей 5. Никаких признаков того, что Кремль заинтересован в захвате стран Балтии, за ним не наблюдалось и никогда не было ничего такого, что указывало бы на Украину в подобном контексте.

По мнению Миршаймера, Киев крайне заинтересован в том, чтобы обратить серьезное внимание на то, чего хотят русские. Украина подвергается серьезному риску, если полностью отвернется от Москвы. Если Россия сочтет, что Украина представляет экзистенциальную угрозу для нее, поскольку она ориентируется на США и их западноевропейских союзников и встает на их сторону, это нанесет Украине огромный ущерб. Разумеется, именно это и происходит сейчас. Поэтому, утверждает политолог, политическая стратегия Украины должна состоять в прекращении ее тесных отношений с Западом, особенно с США, и в улаживании разногласий с Россией. Если бы не было решения о расширении НАТО на восток с тем, чтобы включить Украину в ее состав, полагает эксперт, Крым и Донбасс были бы сегодня частью Украины и на ее территории не проводилась бы военная спецоперация.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»