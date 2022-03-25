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ТАСС

Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области

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Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Уже обезврежено более 12 тыс. боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Инженерные войска Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ приступили к разминированию сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, уже обезврежено более 12 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области уже обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов. "На картах ВСУ, которые были изъяты российскими военнослужащими в брошенных штабах, были обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения. Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать плодородные земли.

"Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и до канала все было заминировано. Только на одном узком участке местности саперами снято более 1 200 противотанковых мин", - приводит ведомство слова командира отдельной инженерной бригады ЮВО полковника Дмитрия Маркова.

К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Действия саперов осложняются тем, что ВСУ не всегда отмечали на картах созданные ими минные ловушки.

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