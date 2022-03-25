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Российская газета

В ОДКБ проанализировали опыт операции в Казахстане

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Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В ОДКБ обсудили предложения по совершенствованию механизмов кризисного реагирования, применения миротворческих сил за рубежом, а также организации международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации.

Консультации провели, основываясь на опыте применения сил ОДБК в недавней операции в Казахстане. Его проанализировали и подвели итоги представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

"Участники консультаций проанализировали проведение миротворческой операции в Республике Казахстан. По итогам консультаций достигнута договоренность считать проект Плана согласованным и готовым к представлению его на утверждение Председателю Совета министров обороны ОДКБ - Министру обороны Республики Армения". - рассказал пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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