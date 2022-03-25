Подводные рифы спецоперации

Российское общество, население Украины и тактика информационной борьбы

24 марта 2022 года – месяц со дня начала специальной военной операции и ввода наших войск на Украину. Она идет по плану: поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины, как сказал президент Владимир Путин, будут выполнены. Каковы на сегодняшний день предварительные итоги спецоперации с военно-политической и военно-научной точек зрения? Конкретные цифры на этот счет известны специалистам, поэтому можно сделать некоторые обобщения.

Во-первых, удалось решить комплекс сложнейших военно-технических задач по разрушению инфраструктуры милитаристской экономики и военного управления Украины.

Во-вторых, удалось практически разгромить Вооруженные силы Украины как целостное образование, разрушив централизованное управление. Остались лишь отдельные очаги противодействия.

В-третьих, удалось нанести мощный социально-психологический удар по общественному сознанию свидомых и одурманенной пропагандой части украинского общества, по идеям национализма и русофобии.

В-четвертых, удалось продемонстрировать мировому сообществу решительность российского руководства и военно-политическую мощь нашей страны. Что создает условия для дальнейшей демилитаризации Украины и ее экономики, оздоровления массового сознания, культуры и образования.

Таким образом, за короткий срок выполнены важнейшие задачи по демилитаризации и денацификации украинского государства. Мы не анализируем тактику и стратегию наших войск, методы решения боевых задач по срокам и рубежам, применение техники и вооружения. Это сделают потом узкие специалисты и военачальники.

Вместе с тем ситуация на Украине на середину марта 2022 года остается неустойчивой и противоречивой. Прежде всего это касается донесения до ее населения правды о решаемых нашими войсками задачах.

Речь идет в первую очередь о недостаточной информированности украинской общественности о целях спецоперации ВС РФ.

Тут можно говорить о слабом использовании российской стороной арсенала невоенных действий, о недостаточном применении сирийского опыта, когда проводились специальные информационные акции для местного населения, распространялись листовки-обращения.

Можно вспомнить, что в Вооруженных силах СССР существовала специальная структура в составе Главного военно-политического управления СА и ВМФ. В частности – отдел (управление) спецпропаганды, в задачи которого входила как раз работа с населением противоборствующей стороны.

Для этого готовились специалисты со знанием языка, во фронтовой полосе использовались громкоговорители и листовки соответствующего содержания. После распада СССР отдел спецпропаганды был переподчинен ГРУ. Существует ли он сегодня и как работает – неизвестно. Но еще раз изучить этот опыт, видимо, будет не бесполезно.

Пока просматривается недостаточный уровень активности пророссийских сил и среди населения Украины, что вызывает вопросы.

Треть граждан Украины (34%) еще в начале февраля 2022 года симпатизировала Российской Федерации, что показал обезличенный соцопрос. При этом 57% осмелились критиковать команду Зеленского за отсутствие прогресса в российско-украинских переговорах. 48% заявили о целесообразности межгосударственных отношений между соседями без таможен и виз. Все это косвенно вселяет надежду в оздоровление и дальнейшее укрепление украинско-российских отношений.

Однако в политическом пространстве Украины сегодня незаметны какие-либо инициативы в направлении возможного смещения команды Зеленского иными политическими силами и создания временных органов власти в виде, скажем, Комитета национального спасения. Что, впрочем, можно объяснить зверствами и запугиванием населения национал-бандеровцами, как это произошло в 2014 году в Одессе.

Эти противоречивые тенденции побуждают задуматься над вопросом: насколько целесообразен в таких условиях захват Киева и штурм правительственных зданий, какую цену мы готовы заплатить?

Ведь взятие города не решит накопившиеся проблемы и не приведет пророссийские силы к руководству страной. Не лучше ли пока взять Киев в блокаду?

На основе анализа разных источников просматривается возможный переход к новому, политико-криминальному, диверсионно-террористическому этапу противодействия Российской армии на Украине.

О готовности вооруженного противодействия заявляли 38% респондентов (по данным всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5–13 февраля 2022 года).

Понятно, что исследования украинских социологов нет оснований переоценивать из-за социально-психологической атмосферы русофобии, побуждающей респондентов к определенным ответам.

Однако нет оснований и недооценивать, поскольку соцопросы остаются важнейшим возможным источником для понимания внутриполитической ситуации на Украине.

Проведенная 25–27 февраля всеобщая мобилизация, в том числе иррегулярных формирований территориальной обороны, раздача стрелкового и легкого пехотного оружия значительно укрепили потенциал противодействия. Хотя военные профессионалы прекрасно понимают, что неорганизованная и необученная гражданская публика, пусть даже с оружием в руках, это просто толпа.

Но надо понимать, что ввод российских войск привел не только к панике и отчаянию, но и к нарастанию национализма, русофобии и политическому брожению в разных слоях украинского общества. Есть основания прогнозировать длительное существование очагов атак и агрессии в разных регионах – преимущественно в Западной Украине и в Киевской области.

Российская армия, государственные органы и общественность должны быть готовы к отражению многочисленных и регулярных диверсионно-террористических атак бандеро-нацистских группировок.

Предположительно они могут располагаться на базе муниципальных и региональных штаб-квартир четырех ведущих политических партий Украины – «Европейская солидарность» (Петр Порошенко), «Радикальная партия» (Олег Ляшко), «Партия свободы» (Олег Тягнибок), «УДАР» (Виталий Кличко).

Проводимая ВС РФ спецоперация потенциально способна стать фактором дестабилизации внутриполитической обстановки в России в силу следующих причин:

– военных жертв и гибели российских военнослужащих;

– негативного влияния международных санкций на экономику и уровень жизни;

– длительности спецоперации, уже вызывающей определенные вопросы в кругах российской интеллигенции и в медиа-сообществе, в кругах аналитиков и экспертов.

Все ли было учтено руководством страны?

Докладывали ли спецслужбы и аналитики полную и достоверную информацию о положении на Украине?

Насколько сбылся прогноз реакции разных слоев украинского общества на выдвижение российских войск?

Достаточны ли меры по нейтрализации в федеральных органах власти и в околовластных кругах представителей антипатриотических сил?

Это не только правомерные, но даже неизбежные вопросы. Отсутствие внятных ответов на них со стороны власти способно в дальнейшем провоцировать политическое брожение в широких слоях российского общества. Что может повлечь за собой непредвиденные последствия.

Как показывают социологические данные, тема военных жертв и проблема санкций пока отодвигаются в российском общественном мнении на второй план. Главное беспокойство в обществе на середину марта 2022 года вызывали сроки затягивающейся военной операции. А также неопределенность этапов и задач демилитаризации и денацификации Украины. Значит, об этом надо говорить постоянно, разъяснять возникающие проблемы.

В этих условиях сложнейшие задачи по демилитаризации и денацификации Украины с необходимостью требуют учета и реализации двух составляющих: не только военных (и контртеррористических), но и невоенных.

В качестве конкретных шагов видится следующее:

– переформатирование государственной информационной политики и переход на государственных теле- и радиоканалах к новому формату передач: монологическому, целенаправленному, убеждающему (вместо плюралистичных ток-шоу с примелькавшимися телеведущими, использующими стандартные схемы, фразы, вопросы, подменяющими необходимый анализ комментаторством и обсуждением многочисленных деталей);

– определение Министерством образования и науки РФ госзаказа кафедрам социально-гуманитарных наук вузов и академическим институтам по трем государственно значимым темам: о геноциде русских в Донбассе; о неонацизме и милитаризме на Украине; о значении (военной, политической и иной) военной спецоперации народной милиции ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ;

– принятие решений по формированию авторитетных редакционных коллегий для подготовки государственных докладов по трем обозначенным темам;

– издание массовыми тиражами текстов данных докладов в целях обеспечения каждого руководителя государственного органа и образовательного учреждения;

– привлечение кафедр общественных наук вузов Ростовской, Белгородской и других приграничных областей к мониторингу общественного мнения на территориях этих субъектов РФ и сопредельных областей Украины;

– создание координационного совета по общественным наукам при Минобрнауки России в целях участия в формировании и анализе общественного мнения в нашей стране, перестройки общественных наук с учетом задач демилитаризации и денацификации Украины, повышении идейно-воспитательной значимости учебного процесса в российских вузах в условиях зарубежных санкций.

Новый этап спецоперации на Украине должен сопровождаться обновленной стратегией и тактикой невоенных действий, в том числе с территории нашей страны.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель;Сергей Николаевич Першуткин – действительный член АВН, доктор социологических наук.