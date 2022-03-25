Замминистра обороны РФ обсудил ситуацию на Украине с президентом МККК

В Минобороны сообщили, что в ходе встречи, в частности, были обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим и другие аспекты гуманитарного характера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером обсудил гуманитарную ситуацию на Украине. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста обменялись информацией о предпринимаемых сторонами усилиях по организации эвакуации мирного населения и иностранных граждан из опасных зон Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации, а также в западном направлении на территорию Украины", - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим и другие аспекты гуманитарного характера. Особое внимание было уделено соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

В Минобороны РФ отметили конструктивный характер взаимодействия с МККК на гуманитарном направлении.