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Интерфакс-АВН

Определены стратегические задачи по интеграции Ярославского радиозавода в состав холдинга РКС

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ПАО "Ярославский радиозавод"
ПАО "Ярославский радиозавод".
Источник изображения: www.yarz.ru

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Вопросы интеграции ПАО "Ярославский радиозавод" в состав холдинга "Российские космические системы" обсуждены на выездном заседании Совета руководителей РКС, которое прошло в Ярославле, сообщает пресс-служба РКС.

"С учетом стоящих перед РКС задач нужны нестандартные решения, а также мобилизация, пересмотр, вдумчивое и рациональное использование всех ресурсов", - заявил генеральный директор РКС Андрей Тюлин, слова которого приводятся в сообщении, распространённом в четверг.

По его словам, необходимо в максимально сжатые сроки пересмотреть и унифицировать матрицу компетенций подразделений холдинга с учётом возможностей Ярославского радиозавода, который станет главной серийной площадкой РКС по выпуску широкой номенклатуры изделий космического назначения.

В качестве первостепенной производственной задачи определён переход от изготовления отдельной бортовой аппаратуры к серийному производству полноценных космических систем и комплексов "под ключ". Участники Совета сделали особый акцент на необходимости безукоризненного выполнения всех обязательств холдинга по заключённым контрактам.

"Подчеркивалась также важная роль корпоративной кадровой политики - для укрепления и мобилизации кадрового потенциала планируется особое внимание уделять молодежным и социальным программам, а также привлечению высококвалифицированных специалистов по разработке и эксплуатации программного обеспечения, готовых и умеющих работать в производственной сфере", - сказано в пресс-релизе.

В частности, на заседании Совета речь шла о создании общехолдинговых систем стратегического планирования и развития, проектирования и серийного производства бортовой и наземной аппаратуры, обеспечения качества и надёжности, управления финансово-хозяйственной деятельностью и кадрами, а также о создании единой цифровой инфраструктуры.

В сообщении приводятся слова генерального директора Ярославского радиозавода Владимира Филимонова, который отметил, что в общении с коллегами по холдингу сегодня чаще всего звучало слово "интеграция". "Для этого мы на всех уровнях взаимодействия оперативно перестраиваем работу в соответствии с высокими требованиями холдинга РКС и готовы к лидирующей производственной роли в системе кооперации российских предприятий космического приборостроения", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
РТИ ОАО
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