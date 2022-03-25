В контур группы "Астра" вошёл разработчик инфраструктурных решений ISPsystem

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Астра" приобрела 70% акций компании ISPsystem, специализирующейся на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой, сообщает пресс-служба ГК.

"В результате заключённой сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд рублей - ГК "Астра" получила 70% акций, а 30% по-прежнему принадлежат генеральному директору ISPsystem Павлу Гуральнику", - сказано в пресс-релизе, распространённом в четверг.

В сообщении отмечается, что технологический стек вендора пополнили платформы для комплексного управления физическими и виртуальными IT-инфраструктурами, виртуализацией на базе QEMU/KVM, а также система биллинга для хостинга и IaaS-проектов.

По информации пресс-службы, продукция ориентирована на владельцев физических и "облачных" инфраструктур, ЦОДы (центры обработки данных) и сервис-провайдеров. Её применение позволяет уменьшить нагрузку на персонал и ресурсы, оптимизировать расходы, повысить доступность и качество услуг.

Присоединение ISPsystem стало логическим продолжением M&A-стратегии, стартовавшей в 2020 году: портфель вендора пополнился тремя актуальными для рынка инфраструктурными платформами DCImanager, VMmanager и BILLmanager, говорится в сообщении.

DCImanager предназначена для работы с физической инфраструктурой и позволяет в едином web-интерфейсе управлять мультивендорным оборудованием, вести его учёт и контролировать состояние работы. VMmanager применяется для развертывания и управления "облачными" виртуальными инфраструктурами, где серверная часть с установленным программным обеспечением - это непосредственная собственность заказчика. BILLmanager позволяет автоматизировать учёт и предоставлять заказчикам ресурсы, организовать внутренний биллинг, доставку клиентам "облачных" услуг, виртуальных data-центров, серверов и других сервисов.

По словам генерального директора ISPsystem Павла Гуральника, в условиях, когда IT-отрасль должна не только полностью перестроиться, но и стать инструментом для восстановления экономики страны, компания приняла решение объединить активы с одним из лидеров рынка - ГК "Астра". "Это позволит существенно ускорить темпы импортозамещения, развить и усовершенствовать программные решения, оптимизировать каналы сбыта и скорость внедрения продуктов", - сказал Гуральник, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении также приводятся слова генерального директора ГК "Астра" Ильи Сивцева, отметившего, что развитие IT-отрасли имеет для всей страны стратегическое значение.