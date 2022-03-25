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Военное обозрение

«Ростех» создал стелс-стекло с улучшенными характеристиками

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Источник изображения: topwar.ru

Специалисты из госкорпорации «Ростех» заявили, что доработали методику изготовления стелс-стекла. Теперь фонарь кабины пилота «самолета-невидимки» получит улучшенные характеристики, напрямую влияющие на боевой потенциал и выживаемость крылатой машины.

Разработка принадлежит инженерам из ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в «Ростех»). Сообщается, что новая технология позволит снизить радиолокационную заметность авиационного комплекса и в то же время повысить оптические характеристики, которые как раз и влияют на выживаемость, а также боевой потенциал «самолета-невидимки».

Со слов заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, первые образцы стелс-стекла, изготовленные на модернизированном оборудовании, полностью подтвердили расчетные параметры.

Что касается самой технологии, она заключается в использовании тончайших пленок металлов и оксидов металлов, нанесенных на поверхность стекла методом магнетронного распыления в вакуумной установке. Последняя, после доработки, позволяет наносить пленки со значительно меньшим поверхностным сопротивлением благодаря увеличению пикового значения распыления магнетрона более чем в 3 раза. По крайней мере, так объяснили специалисты.

Исходя из полученных в ходе замеров и тестирования данных, новая технология изготовления стелс-стекла позволяет улучшить характеристики остекления кабины самолета по малозаметности на 20%.

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Компании
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
Персоны
Артяков Владимир
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