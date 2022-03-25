Фантомные комплексы

Военный эксперт Андрей Фролов — о вероятности передачи Турцией Киеву российских зенитных систем С-400

В последние дни американские СМИ стали активно раскручивать мысль о том, что передача Турцией Украине ЗРС С-400 может решить для Анкары сразу же несколько вопросов: укрепить позиции в НАТО и отношения с США, снять раздражитель в отношениях с Вашингтоном и снова получить доступ к истребителям Lockheed Martin F-35A. Насколько возможен данный сценарий?

Как известно, рамочный контракт стоимостью около $2,5 млрд на поставку Турции двух полковых комплектов (в общей сложности четыре дивизиона) ЗРС С-400 был заключен АО «Рособоронэкспорт» в июле 2017 года. Поставки были произведены ударными темпами в период с июля по октябрь 2019 года. Закупка осуществлялась частично за счет российских кредитных средств, которые были полностью выплачены к концу 2020 года. Важный момент — Турция стала первым иностранным получателем новых зенитных управляемых ракет модификации 9М96 в составе С-400.

Весьма активно шли переговоры о закупке новых партий С-400. Но в прошлом году они, по данным СМИ, застопорились, так как стороны не смогли найти приемлемое решение по вопросу о передаче технологий, о чем шла речь еще в ходе первой поставки. При этом полностью исключать финализацию данного опциона нельзя.

Таким образом, для Анкары и Москвы этот контракт оказался важным: Турция получила самый мощный в своей ПВО дальнобойный зенитный ракетный комплекс, определенный доступ к российским технологиям, причем за довольно умеренные деньги. Россия укрепила свои позиции как ведущего производителя средств ПВО, углубила отношения с Турцией и получила $2,5 млрд.

Логичным выглядит вопрос: насколько возможна передача С-400 Украине? Как представляется, это маловероятно — по следующим причинам.

Первая из них — финансовая. Турция заплатила за уже поставленные комплексы $2,5 млрд, и в отличие от словацких и болгарских ЗРС С-300, это современная система, которая находится только в начальной стадии жизненного цикла. Не очень понятно, каким образом Турции будут компенсированы потраченные на С-400 средства.

Другой важный фактор — юридический. При закупке систем вооружений во всеми мире действует сертификат конечного пользователя, который выдается производителем, и который не позволяет осуществлять реэкспорт без его разрешения. За примерами такой практики далеко ходить не надо: в ходе того же украинского кризиса Германия сначала запрещала, но затем разрешила реэкспорт своих вооружений из стран-союзников (аналогичное одобрение сделали США), не так давно Россия давала разрешение Иордании на продажу двух военно-транспортных самолетов Ил-76МФ в Египет. Очевидно, что РФ подобного разрешения в случае турецких С-400 не даст.

Не менее значимым представляется и технический аспект. Система С-400 появилась уже после распада СССР, и пока имеется на вооружении только России, Китая и Турции. Соответственно, возможности по обучению расчетов ограничены. Как и где будут обучаться потенциальные украинские операторы С-400, остается под вопросом, не говоря уже о том, что подготовка сама по себе довольно дорогостоящее мероприятие, требующее значительного времени и специальной тренажерной базы.

И наконец, как представляется, самый существенный элемент. Он находится в области тех причин, по которым Турция в принципе закупила С-400, пойдя на существенные издержки в отношениях США и, по сути, лишившись уже оплаченных и выпущенных истребителей F-35A. Об истинных причинах, разумеется, мы не знаем, их явно несколько, но во время подписания данного контракта в 2017 году упорно ходили слухи, что Эрдоган покупает С-400, чтобы иметь независимый от НАТО элемент ПВО. Этот страх был вызван неудавшимся военным переворотом 2015 года, в котором активную роль сыграли ВВС страны. Гипотеза выглядит реалистичной, не потерявшей актуальности и поныне.

Таким образом, можно констатировать, что это вбросы имеют мало общего с реальным положением вещей, и вероятность появления турецких С-400 на Украине стремится к нулю. Истинная же причина подобных публикацией, вероятно, лежит в области психологической борьбы и призвана посеять недоверие и напряженность в российско-турецких отношениях, а также дать очередную надежду украинской стороне.

Намного более реалистичной выглядит поставка Украине как раз ЗРК средней дальности турецкого производства HISAR+, недавно поставленных на вооружение. Но опять-таки неясно, кто будет оплачивать эту сделку. Кроме того, в этом случае тоже потребуется много времени для обучения на этот комплекс украинских расчетов.

Андрей Фролов — военный эксперт

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