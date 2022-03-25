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РИА Новости

Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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