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WarSpot

Турция собрала первые серийные танки Kaplan для Индонезии

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Источник изображения: warspot.ru

Индонезия вскоре вооружится новыми средними танками. Пресс-служба компании FNSS объявила о передаче Минобороны Индонезии первой партии корпусов танков KAPLAN MT.

Корпуса танков были переданы официальным лицам Минобороны индонезии на торжественной церемонии, проходившей на территории завода FNSS. Вскоре они будут доставлены в Индонезию, где пройдут окончательную сборку — установку башни с орудием калибра 105 мм от Cockerill. Всего в рамках подписанного ранее контракта Индонезия получит 18 танков KAPLAN MT.

Церемония передачи корпусов танков KAPLAN MT

KAPLAN («Тигр») построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатомёты, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Турция
Компании
Nurol
Проекты
NATO
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