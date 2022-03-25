Турция собрала первые серийные танки Kaplan для Индонезии

Индонезия вскоре вооружится новыми средними танками. Пресс-служба компании FNSS объявила о передаче Минобороны Индонезии первой партии корпусов танков KAPLAN MT.

Корпуса танков были переданы официальным лицам Минобороны индонезии на торжественной церемонии, проходившей на территории завода FNSS. Вскоре они будут доставлены в Индонезию, где пройдут окончательную сборку — установку башни с орудием калибра 105 мм от Cockerill. Всего в рамках подписанного ранее контракта Индонезия получит 18 танков KAPLAN MT.

Церемония передачи корпусов танков KAPLAN MT

KAPLAN («Тигр») построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатомёты, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.