Под Северодонецком против ВСУ применили агитационные снаряды

Наступающие на Северодонецк подразделения Народной милиции ЛНР применили агитационные 122-мм снаряды. Вместо шрапнели они начинены пропусками и листовками для добровольной сдачи в плен.

Народная милиция ЛНР опубликовала кадры того, как снаряжаются подобные боеприпасы. Листовки аккуратно закладывают в оболочку снарядов, которыми позже ведут обстрел позиций противника. На корпусах написаны телефоны милиции ЛНР и девизы "Zа Победу", "Zа наших" и так далее.

Впервые агитационный снаряд был разработан в Великобритании в 1918 году. В Советском Союзе к началу Великой Отечественной войны создали 122-мм агитационный снаряд.

В отличии от классического боеприпаса, корпус агитационного имеет тонкие стенки наподобие стакана с ввинтным дном. Внутрь укладывается вышибной заряд и рулоны листовок. Дистанционная трубка устанавливается так, чтобы заряд сработал на высоте 100-150 метров. Резьба дна при этом срывается, рулоны листовок, как следствие, выбрасываются.

Обстрел агитационными боеприпасами на другой день начал приносить свои плоды. Взяв в руки пропуск-листовку бойцы ВСУ начали сдаваться в плен.

Николай Грищенко