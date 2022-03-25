Войти
Российская газета

Под Северодонецком против ВСУ применили агитационные снаряды

647
0
0

Наступающие на Северодонецк подразделения Народной милиции ЛНР применили агитационные 122-мм снаряды. Вместо шрапнели они начинены пропусками и листовками для добровольной сдачи в плен.

Народная милиция ЛНР опубликовала кадры того, как снаряжаются подобные боеприпасы. Листовки аккуратно закладывают в оболочку снарядов, которыми позже ведут обстрел позиций противника. На корпусах написаны телефоны милиции ЛНР и девизы "Zа Победу", "Zа наших" и так далее.

Впервые агитационный снаряд был разработан в Великобритании в 1918 году. В Советском Союзе к началу Великой Отечественной войны создали 122-мм агитационный снаряд.

В отличии от классического боеприпаса, корпус агитационного имеет тонкие стенки наподобие стакана с ввинтным дном. Внутрь укладывается вышибной заряд и рулоны листовок. Дистанционная трубка устанавливается так, чтобы заряд сработал на высоте 100-150 метров. Резьба дна при этом срывается, рулоны листовок, как следствие, выбрасываются.

Обстрел агитационными боеприпасами на другой день начал приносить свои плоды. Взяв в руки пропуск-листовку бойцы ВСУ начали сдаваться в плен.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Похожие новости
18.08.2021
Foreign Affairs (США): битва России за Черное море
07.11.2019
Россия завладела противоракетой израильской "Пращи Давида"
12.05.2017
Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)
14.01.2014
Небоеспособный «Форд»
06.01.2014
Правительство Канады решило не отказываться от приобретения в США 28 новых вертолетов
10.11.2010
Арабские и африканские страны заинтересованы в приобретении новых российских гражданских самолетов
08.11.2010
Спуск на воду второй АПЛ класса «Эстьют» ВМС Великобритании состоится в декабре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников