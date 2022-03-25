Символ Z появился в небе над Украиной после боевого вылета российских Су-34

Российские Су-34 начертили в небе Украины символ спецоперации.

Минобороны опубликовал видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России. В ролик попал и любопытный кадр с буквой Z, начертанной в небе самолетами после выполнения задачи.

Справка "РГ"

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 начали разрабатывать в 1990-е годы на замену Су-24. На вооружение самолет был принят в 2014 году. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств ПВО. Может работать днем и ночью в сложных погодных условиях.

Су-34 оснащен прицельным комплексом, позволяющим наводить на цель ракеты "воздух-земля" типа Х-29Л, управляемых бомб КАБ-500-Л и КАБ-1500-Л с лазерными головками самонаведения.

Является лидером среди военных тактических самолетов в мире по запасу топлива на борту. Это позволяет совершать ему дальние миссии (до 4500 км) без дозаправки.

Олег Корякин