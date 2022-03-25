Войти
Российская газета

Символ Z появился в небе над Украиной после боевого вылета российских Су-34

519
0
0

Российские Су-34 начертили в небе Украины символ спецоперации.

Минобороны опубликовал видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России. В ролик попал и любопытный кадр с буквой Z, начертанной в небе самолетами после выполнения задачи.

Справка "РГ"

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 начали разрабатывать в 1990-е годы на замену Су-24. На вооружение самолет был принят в 2014 году. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств ПВО. Может работать днем и ночью в сложных погодных условиях.

Су-34 оснащен прицельным комплексом, позволяющим наводить на цель ракеты "воздух-земля" типа Х-29Л, управляемых бомб КАБ-500-Л и КАБ-1500-Л с лазерными головками самонаведения.

Является лидером среди военных тактических самолетов в мире по запасу топлива на борту. Это позволяет совершать ему дальние миссии (до 4500 км) без дозаправки.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КАБ-500
Су-24
Су-34
Х-29
Похожие новости
04.05.2021
Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35
27.06.2018
Бомбы для халифата
01.12.2015
От «возмездия» не уйти
23.11.2015
Испытано войной
26.10.2009
Имитация процесса по созданию оружия нового облика
11.09.2008
"Грач" возмездия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников