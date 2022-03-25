Raseef22 (Ливан): визит Асада высветил разногласия с Вашингтоном. Решили ли ОАЭ обратиться на Восток?

В прошлую субботу президент Сирии Башар Асад посетил с визитом ОАЭ, пишет Raseef22. Это событие можно трактовать с двух точек зрения. С одной стороны, из-за антироссийских санкций Дамаск ищет альтернативу Москве. А с другой, ОАЭ прилагают усилия к тому, чтобы стать региональным лидером. Автор статьи предвидит изменения в отношениях арабских стран с Дамаском.

В прошлую субботу президент Сирии Башар Асад прибыл с неожиданным визитом в ОАЭ. В полдень он приземлился в международном аэропорту Дубая, а уже ночью вылетел из военного аэродрома Аль-Батин в Абу-Даби. По своей атмосфере визит в корне отличается от обычного приема лидеров властями ОАЭ, привыкших оказывать главам государств тёплый приём согласно дипломатическому протоколу, как это было в случае с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом месяце.

Сирийско-эмиратские отношения не были такими напряженными, как отношения между Абу-Даби и Анкарой. Несмотря на это, встреча с Асадом прошла в холодной атмосфере, хотя это был его первый визит в арабскую страну после начала сирийского конфликта в 2011 году. Возможно, это совпадение, но визит пришелся на время начала революции, переросшей в гражданскую войну.

Ему предшествовал визит министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в Дамаск восьмого ноября 2021 года, это произошло спустя 11 лет после бойкота Сирии со стороны арабского мира. Сегодня страна все еще не восстановила членство в Лиге арабских государств.

Послания Вашингтона для Абу-Даби

Изначально Соединенные Штаты не приветствовали данный визит. Как говорится в заявлении Госдепартамента, они крайне разочарованы и обеспокоены очевидной попыткой узаконить режим президента Сирии Башара Асада.

В заявлении для прессы представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал страны, рассматривающие возможность взаимодействия с режимом Асада, тщательно изучить ужасающие преступления, совершенные им в отношении сирийцев за последнее десятилетие, а также его непрекращающиеся попытки лишить большую часть страны доступа к гуманитарной помощи и безопасности.

Примечательным был ответ Анвара Гаргаша, советника по дипломатическим вопросам президента ОАЭ Халифы бен Заида, в его официальном аккаунте в Твиттере. Он написал: "Визит президента Сирии Башара Асада соотносится с желанием ОАЭ отметить роль арабов в сирийском досье и убеждением страны в необходимости двустороннего взаимодействия, политической открытости и диалога на региональном уровне. Нам нужны смелые шаги для обеспечения стабильности, процветания, заботы о будущем региона и благополучии его жителей".

В другом комментарии он отметил: "Шаги ОАЭ не односторонни – это коллективная инициатива и ее детали могут не разглашаться. Что касается возмущений, звучащих отовсюду, то они исходят от тех, кто поддерживал „Джабхат ан-Нусру”*и терроризм в Сирии. Они дарили террористам цветы или оружие и деньги?"

Эмиратский политолог и исследователь Маджид ар-Раиси опубликовал следующий твит: "Мы знаем, каковы интересы нашего региона. Это лозунг, благодаря ОАЭ ставший действительностью. Западный контроль над региональными событиями и процессами, его безопасностью, скоро останется в прошлом".

Не так давно ОАЭ закрепили за собой роль спонсора процесса примирения в регионе. Сначала они нормализовали отношения с Израилем, подписав "Соглашение Авраама" в сентябре 2020 года, затем нормализовали отношения с Турцией после долгой вражды и, наконец, открылись для диалога с Сирией и даже Ираном.

Какая роль нужна эмиратцам?

Какая роль нужна ОАЭ, помимо участия в нормализации отношений? Политолог Мухаммад Суккар сказал в беседе с Raseef22: "На самом деле ОАЭ стремятся стать региональным лидером, возглавив дипломатические усилия на политическом уровне, включая сирийское направление. Несмотря на это, недавний прием Асада в стране не соответствовал дипломатическому протоколу, и власти приняли сирийского президента как представителя одной из сторон конфликта".

Эксперт добавил: "Похоже, ОАЭ действуют поэтапно, о чем всегда говорил Гейр Педерсен, специальный посланник Организации Объединенных Наций в Сирии. Убедительным доказательством этого является то, что Абу-Даби по-прежнему имеет большое влияние в традиционных оппозиционных институтах".

По мнению Суккара, Салем аль-Маслат является одним из союзников Абу-Даби в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил, и это указывает на связь сирийского файла с турецко-эмиратскими договоренностями. Более того, судя по всему, ОАЭ стали более благосклонны к идее возвращения Сирии в арабские институты, разумеется, без участия главы сирийского режима.

Сирийские оппозиционеры не считают, что Абу-Даби сотрудничает с аль-Маслатом в данном вопросе и последний имеет большое влияние, позволяющее ему быть связующим звеном между сторонами, даже несмотря на принадлежность к известному клану.

Дамаску не нужна Лига арабских государств

После краткого визита к эмиру Дубая Мохаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму сирийский президент отправился в Абу-Даби, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, фактическим правителем Эмиратов. Согласно официальному заявлению местных властей, обе стороны подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и вывода иностранных войск из страны. Как известно, на ее территории присутствуют вооруженные силы таких держав, как Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты.

Как ранее сообщили нам эмиратские политологи в связи с визитом Абдаллы Аль Нахайяна в Дамаск, ОАЭ всерьёз настроены вернуть Сирию в арабское сообщество. Хотя согласно их оценкам, это должно было произойти в текущем месяце, признаков сближения пока не наблюдается.

В данном контексте сирийский аналитик из Дамаска Гасан Юсеф сказал в беседе Raseef22: "Этот визит проложит путь к другим встречам на арабском уровне. Сирия заинтересована в своем возвращении в Лигу арабских государств, но не будет требовать этого публично, понимая, что большинство арабских стран и так согласятся и будут приветствовать такой шаг".

Согласно мнению сирийских оппозиционеров и нейтральных экспертов по сирийскому файлу, в настоящее время Дамаск ищет альтернативу России. Так, режим Асада нуждается в помощи ОАЭ во всех областях экономики, включая продовольствие, медикаменты и финансовые операции через эмиратские банки после введения жестких санкций в отношении Москвы.

Кто выиграет?

С точки зрения специалиста по международным отношениям Али Яхьи, американское репозиционирование в Западной Азии после неудач в Афганистане и Ираке направлено на противодействие Китаю как центральной экономической угрозе. Данная угроза означает ускорение сдвига мирового баланса сил в пользу Азии. Что касается России и ее евразийского проекта, то он в равной степени побуждает американскую администрацию сдерживать Иран с целью предотвратить расширение евразийского пространства, а также отказаться от защиты своих союзников на Ближнем Востоке.

Он добавил в беседе с Raseef22: "Именно это побудило страны региона скорректировать свою позицию с учетом национальных интересов по двум параллельным линиям. Первая предполагает возвращение политики позитивного взаимодействия со своим геополитическим окружением и мягкой дипломатии, а также запуск процесса египетско-катарской, турецко-эмиратской, ирано-саудовской нормализации. Вторая линия отвечает за повышение уровня взаимодействия с Россией и Китаем, причем в разных областях. И поскольку Сирия представляет собой пространство для такого сотрудничества, мы наблюдаем приток политических, экономических и военных делегаций".

ОАЭ — одна из немногих стран, которые поддерживали контакты с режимом в Дамаске, пусть и робко или в форме общения под столом. В 2018 году они вновь открыли свое посольство в сирийской столице.

Яхья убежден: "Позиция ОАЭ по сирийскому кризису отличалась от взглядов Саудовской Аравии и Катара по причинам, связанным с их давней враждебностью к Турции и движениям политического ислама. Эмираты восстановили политические отношения с Дамаском и каналы в области безопасности много лет назад и открыли двери для лиц, близких к правящему в Сирии режиму. Более того, страна открыта к инвестициям, желает участвовать в послевоенном восстановлении и снизить накал критики ОАЭ в сирийских СМИ, особенно в отношении йеменской войны, так как ей необходима твердая валюта и лояльность тысяч сирийцев, перебравшихся в Эмираты.

С точки зрения Яхьи, общие интересы стоят выше влияния каждой из сторон на внешнюю политику другой, будь то отношения ОАЭ с Израилем или союз Сирии с Ираном. Кроме того, первый визит Асада в арабскую страну с начала войны в Сирии пришелся на довольно шаткий для международной системы период в связи с Украиной. Кроме того, визиту предшествовал отказ ОАЭ (и Саудовской Аравии) осудить Россию и усилия президента Алжира и его министра иностранных дел, направленные на возвращение Сирии в арабское сообщество. Все это означает скорую нормализацию отношений арабских государств с Дамаском.

Движение на Восток

Реакция США, спешащих нормализовать отношения с Ираном путем возрождения ядерного соглашения, не выходит за рамки того, как украинский кризис повлиял на отношения Саудовской Аравии и ОАЭ, с одной стороны, и Вашингтоном, с другой. Несколько дней назад президент Джо Байден сообщил о намерении объявить Катар основным союзником США, не входящим в НАТО.

Яхья отмечает: "Вашингтон разгневан, о чем свидетельствует заявление Госдепартамента, обозначающее увеличение дистанции между ним, ОАЭ и Саудовской Аравией. Хотя ему быстро удалось закрыть китайский объект, строящийся в ОАЭ, он не смог помешать саудовско-китайскому военному сотрудничеству в баллистической сфере. Американцам также не удалось изменить позицию двух государств Персидского залива, отказавшихся способствовать снижению мировых цен на нефть".

В последние годы страны ССАГПЗ стали центром притяжения китайской экономической деятельности на Ближнем Востоке и в Северной Африке и полны решимости дальше укреплять эти экономические связи посредством крупномасштабных инвестиций в энергетику, промышленность, финансы, транспорт и связь.

Кроме того, в 2018 году почти 30% китайского импорта нефти — или 2,9 миллиона баррелей в сутки — приходилось на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В начале года Иран предпринял шаги, демонстрирующие его намерения двигаться в восточном направлении и тем самым найти ещё один способ противостоять давлению и угрозам Запада. В январе министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян посетил Пекин, чтобы объявить о начале реализации Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного двумя странами в марте 2021 года. В соответствии с ним Китай предоставит Ирану инвестиции, другую экономическую поддержку, а также помощь в области безопасности на сумму 400 миллиардов долларов в течение 25 лет.

В том же месяце Москва приняла президента Ирана Ибрагима Раиси. В ходе визита лидеры обсудили самые разные аспекты двустороннего сотрудничества. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде непосредственно перед визитом, переговоры призваны развивать российско-иранское сотрудничество по торгово-экономическим вопросам, а также региональной и глобальной повестке.

* террористическая организация, запрещена в России

Рабиа Джамиа (ربيع دمج)