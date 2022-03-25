Истребитель Checkmate получит управление вектором тяги

Легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate может быть оснащен управляемым вектором тяги. Это оговорено в опубликованном патенте на самолет.

Поворотное реактивное сопло самолета располагается на оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете. Оно может быть выполнено как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным, приводит фрагмент патента ТАСС.

Истребитель получит двигатель АЛ-41Ф1, доработанный под однодвигательный самолет с точки зрения надежности, сообщил ранее конструктор разработавшей Су-75 компании "Сухой" Михаил Никитушкин. Эта силовая установка имеет всеракурсное управление вектором тяги: 16 градусов в любом направлении, 20 в плоскости крыла, - и серийно устанавливается на истребители Су-35 и Су-57.

Антон Валагин