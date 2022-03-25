Fincantieri обеспечит обслуживание тральщиков "Эвенджер" ВМС США

ЦАМТО, 24 марта. Компания Fincantieri Marine Systems North America (FMSNA), являющаяся американским подразделением Fincantieri Marine Group (FMG), подписала контракт на техническое обслуживание минно-тральных кораблей (МТК) класса "Эвенджер" ВМС США.

Общая стоимость программы превышает 78 млн. долл. Как заявлено, в рамках проекта послепродажного обслуживания Fincantieri будет и дальше сотрудничать с ВМС США. Группа также осуществляет для ВМС США постройку перспективных фрегатов УРО класса "Констеллейшн" (Constellation).

ВМС США эксплуатирует восемь МТК класса "Эвенджер", которые размещаются в Бахрейне и Японии. Все суда оснащены дизельными двигателями производства Isotta Fraschini Motori, еще одной дочерней компании Fincantieri. Все суда класса "Эвенджер" были построены на предприятиях Fincantieri в Маринетт и Стерджен-Бей (шт.Висконсин).

Fincantieri Marine Systems недавно открыла судоремонтное предприятие в Джексонвилле (шт.Флорида) для поддержки флота боевых кораблей прибрежной зоны, построенных для ВМС США в Маринетт, и других судов, пришвартованных на военно-морской базе "Мейпорт".

Как сообщал ЦАМТО, всего в течение 1987-1994 гг. для ВМС США было построено 14 кораблей класса "Эвенджер". Они предназначены для поиска, траления и нейтрализации донных и якорных мин в удаленных от побережья и глубоководных районах.

Длина корабля с многослойным деревянным корпусом, ламинированным стеклопластиком, составляет 68,4 м, ширина – 11,9 м, водоизмещение – около 1400 т, экипаж – 84 человека, максимальная скорость – 13,5 узлов, дальность плавания – 2600 морских миль.