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ЦАМТО

Австралия объявила о создании Военно-космического командования

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Австралия
Австралия, острова Уэлсли.
Источник изображения: РКС

ЦАМТО, 24 марта. Австралия объявила о создании Военно-космического командования (Defence Space Command), призванного "противостоять растущим амбициям России и Китая" в космосе.

Как сообщил в интервью BBC министр обороны Австралии Питер Даттон, Военно-космическое командование на первых этапах будет "скромным по масштабам", тем не менее, Австралии в конечном итоге потребуются полноценные Космические силы (отсылка на Космические силы США, сформированные в 2019 году).

В состав нового агентства войдут представители австралийских ВВС, СВ и ВМС, а также частные подрядчики. Издание напоминает, что Австралия объявила о планах по созданию нового командования еще в прошлом году. На первом этапе оно будет находиться в управлении ВВС.

Вице-маршал авиации Кэт Робертс, которая возглавит новое Военно-космическое командование, заявила, что она "напугана" неспособностью Австралии противостоять действиям Пекина и Москвы.

К.Робертс отметила, что США, Россия и Китай испытали оружие, способное уничтожить спутники в космосе. При этом глава агентства заявила, что китайское оружие теоретически может вывести из строя австралийскую национальную сеть передачи данных и новому командованию еще предстоит выяснить реально имеющиеся у противника возможности в космосе. "Мы действительно тесно сотрудничаем с США и можем в некоторой степени полагаться на них, но нам нужно наращивать собственный потенциал, чтобы мы могли самостоятельно справиться с угрозами из космоса", – добавила К.Робертс.

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Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
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1 комментарий
№1
25.03.2022 12:52
Цитата, q
Австралии в конечном итоге потребуются полноценные Космические силы
Ржу ни могу. Я досматриваю второй сезон сериала "Space Force" тут в Австралии еще большая комедия будет. Кстати, Питер Даттон, один в один - украинский Турчинов.
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