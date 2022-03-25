ЦАМТО, 24 марта. Австралия объявила о создании Военно-космического командования (Defence Space Command), призванного "противостоять растущим амбициям России и Китая" в космосе.

Как сообщил в интервью BBC министр обороны Австралии Питер Даттон, Военно-космическое командование на первых этапах будет "скромным по масштабам", тем не менее, Австралии в конечном итоге потребуются полноценные Космические силы (отсылка на Космические силы США, сформированные в 2019 году).

В состав нового агентства войдут представители австралийских ВВС, СВ и ВМС, а также частные подрядчики. Издание напоминает, что Австралия объявила о планах по созданию нового командования еще в прошлом году. На первом этапе оно будет находиться в управлении ВВС.

Вице-маршал авиации Кэт Робертс, которая возглавит новое Военно-космическое командование, заявила, что она "напугана" неспособностью Австралии противостоять действиям Пекина и Москвы.

К.Робертс отметила, что США, Россия и Китай испытали оружие, способное уничтожить спутники в космосе. При этом глава агентства заявила, что китайское оружие теоретически может вывести из строя австралийскую национальную сеть передачи данных и новому командованию еще предстоит выяснить реально имеющиеся у противника возможности в космосе. "Мы действительно тесно сотрудничаем с США и можем в некоторой степени полагаться на них, но нам нужно наращивать собственный потенциал, чтобы мы могли самостоятельно справиться с угрозами из космоса", – добавила К.Робертс.