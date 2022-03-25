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«Роскосмос» опроверг проблемы с возвращением астронавта с МКС на Землю

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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай
Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

«Роскосмос» опроверг слухи о проблемах с возвращением астронавта НАСА Марка Ванде Хая с Международной космической станции (МКС) на Землю, о которых сообщали зарубежные СМИ.

В сообщении госкорпорации подчеркивается, что подобные заявления прессы вызвали беспокойство в семье астронавта.

«Неоднократно со стороны генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и от лица пресс-службы Роскосмоса говорилось о том, что Роскосмос продолжит выполнять свои обязательства по тематике Международной космической станции», — отметили в госкорпорации.

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» в составе Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая вернется на землю 30 марта.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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