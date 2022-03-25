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В России объяснили отказ Турции отдавать С-400

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Выгрузка элементов ппоставленного Турции из России первого дивизиона зенитной ракетной системы С-400 из прибывшего в Турцию транспортного самолета Ил-76ТД МЧС России с регистрационным номером RA-76363 и названием "Василий Молоков". Мюртед, 12.07.2019
Выгрузка элементов ппоставленного Турции из России первого дивизиона зенитной ракетной системы С-400 из прибывшего в Турцию транспортного самолета Ил-76ТД МЧС России с регистрационным номером RA-76363 и названием "Василий Молоков". Мюртед, 12.07.2019.
Источник изображения: министерство национальной обороны Турции

Отказ Турции передавать купленные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» Украине объясняется их новизной и желанием иметь независимый от НАТО компонент противовоздушной обороны (ПВО), пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Автор напомнил, что Турция, приобретя С-400 «Триумф», лишилась доступа к американским истребителям пятого поколения F-35A Lightning II.

«Об истинных причинах, разумеется, мы не знаем, их явно несколько, но во время подписания данного контракта в 2017 году упорно ходили слухи, что Эрдоган покупает С-400, чтобы иметь независимый от НАТО элемент ПВО. Этот страх был вызван неудавшимся военным переворотом 2015 года, в котором активную роль сыграли ВВС страны», — пишет эксперт.

Автор заключает, что «вероятность появления турецких С-400 на Украине стремится к нулю».

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не намерена идти на поводу у США или НАТО и отказываться от зенитных ракетных комплексов С-400. Таким образом он прокомментировал сообщения прессы, в которых говорилось о предложении Вашингтона передать Украине ЗРК, купленные Турцией у России.

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Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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