Российские военные сообщили о полном контроле города Изюм в Харьковской области

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции", - отметил представитель Минобороны РФ.

Город Изюм расположен на юго-востоке Харьковской области Украины, на расстоянии около 130 км от Харькова. Это третий по величине город области. По состоянию на 2020 год, население Изюма составляло около 46 тыс. человек.

Он сообщил также о нанесении ударов высокоточным оружием по системам ПВО в пригороде Киева, уничтожено девять систем С-300 и четыре комплекса "Бук-М1".

"Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункт Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск", - сказал Конашенков.