«Роскосмос» может вернуть на Землю американского астронавта с МКС

Госкорпарация «Роскосмос» подтвердила намерение вернуть на Землю астронавта Соединенных Штатов Марка Ванде Хая с Международной космической станции (МКС).

Об этом заявила в Telegram пресс-служба госкорпорации.

«В связи с появлением в зарубежных СМИ недостоверной информации, вызвавшей беспокойство семьи астронавта Марка Ванде Хая, пресс-служба «Роскосмоса» выступает с опровержением слухов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «Роскосмос» неоднократно заявлял о том, что продолжит выполнять свои обязательства по МКС, пишут Известия.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и американским космическим ведомством продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.