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Военно-промышленный курьер

В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация США создала группу из должностных лиц, которой поручили разработать возможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, группа «Тигр» рассматривает перспективу нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО. 

Документ о создании соответствующей команды был подписан помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном через несколько дней после начала военной спецоперации России на Украине.

При этом отмечается, что сами американские чиновники считают маловероятным сценарий ядерного удара со стороны Москвы.

«Разведывательные службы США и НАТО не зафиксировали никаких действий со стороны российских военных, которые предполагали бы подготовку к применению ядерного оружия», — цитирует RT ссылку The New York Times на высокопоставленного представителя американской администрации.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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