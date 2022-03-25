«Только на одном узком участке саперами снято более 1200 противотанковых мин ВСУ»

Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ

На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами.

На картах ВСУ, которые были изьяты российскими военнослужащими в брошенных штабах, были обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения. Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам.

Администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать плодородные земли, которые украинскими силовиками были превращены в укрепрайон. Работой российских инженеров в этом регионе руководит командир отдельной инженерной бригады Южного военного округа полковник Дмитрий Марков. Он отмечает, что саперы в ходе проверки автомобильных трасс ежедневно находят на обочинах дорог до сотни фугасов, часто иностранного производства. Количество же мин, обезвреженных на полях, иногда переваривает за две сотни. За время работы в Херсонской области российские военные инженеры уже обнаружили и обезвредили более 12-ти тысяч взрывоопасных предметов.

«Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и до канала всё было заминировано. Только на одном узком участке местности саперами снято более 1200 противотанковых мин» - говорит полковник Дмитрий Марков.

К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники.

Действия сапёров осложняются тем, что ВСУ минируя объекты не всегда отмечали на картах, созданные ими минные ловушки. Отсутствие достоверной информации о расположении таких территорий, серьёзно усложняет работу сапёров. Однако с каждым днём Херсонская область становится всё безопаснее.