Минобороны Германии намерено передать Украине две тысячи гранатометов Panzerfaust

ЦАМТО, 24 марта. Минобороны Германии намерено передать Украине еще две тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство DPA со ссылкой на свои источники.

"Источники сообщили DPA, что Министерство обороны Германии прилагает усилия для того, чтобы обеспечить Украину еще двумя тысячами единиц противотанкового оружия Panzerfaust из запасов Бундесвера", – говорится в сообщении агентства.

Как напоминает "РИА Новости", в начале марта немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщил о прибытии на Украину из Германии 500 ракет Stinger и тысячи противотанковых гранатометов Panzerfaust.