Китай отказался помогать Украине с ее беспилотниками

The Verge (США): дроны компании DJI, Украина, Россия – что мы знаем о технологии AeroScope

Украина фактически потребовала от китайской компании DJI выступить против России, сообщает The Verge. Китайская сторона категорически отказалась. Более того, она заявила, что не собирается покидать российский рынок. Эксперт считает это серьезным ударом по Киеву.

На прошлой неделе Украина обвинила компанию DJI — ведущего мирового производителя беспилотников — в том, что она позволила России нацеливать ракеты на мирных украинских жителей с использованием своих технологий (SZ DJI Technology Co. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, контроллеров и видеооборудования. Один из пионеров и лидер рынка БПЛА, инноватор на рынке летающих дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки. Головной офис компании расположен в Шэнчжэне. – Прим. ИноСМИ).

Вы можете невольно подумать, будто DJI поставляет в Россию дроны-убийцы или, возможно, что она использует БПЛА DJI в качестве целеустановщиков или корректировщиков для своих ракетных систем. Но это даже отдаленно не похоже на то, о чем просит Украина. На самом деле украинцы ведут речь о технологии DJI AeroScope, которая позволяет идентифицировать дроны DJI в полете и отслеживать их перемещение. Той самой технологии, которую Россия сейчас якобы использует для поиска и уничтожения как раз боевых украинских БПЛА.

Технология DJI AeroScope изначально разрабатывалась для общественной безопасности: если неавторизованный дрон DJI приближается к взлетно-посадочной полосе аэропорта, стадиону, полному людей, или, скажем, к месту проведения митинга, правоохранительные органы могут локировать такие БПЛА и предупредить людей об опасности. В рамках системы DJI AeroScope каждый дрон DJI передает зашифрованный сигнал, который специализированные приемники могут использовать для установления местоположения как самого дрона, так и его оператора. Если полиции нужно отслеживать активность дронов DJI в нужном районе и работу их операторов, то для системы AeroScopeэто просто – нужно только установить приемник и контролировать сигналы.

Даже в мирное время эта идея может показаться немного рискованной: что, если злоумышленник получит доступ к приемнику AeroScope и начнет преследовать или нападать на людей, чьи глаза по закону должны быть прикованы к их дронам в небе? Вот почему в компании DJI говорят, что их продукция продаются только действующим правоохранительным органам и службам безопасности.

Но DJI не предполагала, что может произойти, когда законный покупатель соединит его систему AeroScope с батареей управляемых ракет в военное время. Теперь, когда украинские граждане и их беспилотники потребительского класса были "мобилизованы" для защиты от российской армии, возможно, появились и непредвиденные смертельные последствия существования технологий Aeroscope. Если Aeroscope позволит российским военным точно знать, где находится оператор украинского беспилотника, русские могут использовать эту информацию для нанесения удара по нему с воздуха.

Важно отметить, что мы не нашли никаких подтвержденных сообщений о том, что это происходит на самом деле, хотя этот нарратив распространяется по некоторым частям Интернета (часто в сочетании с кадрами, показывающими каких-то операторов БПЛА, которым как-то удается выжить после промаха направленного по ним удара). Но компания DJI подтвердила, что некоторые украинские приемники систем AeroScope не работали должным образом, и вот теперь Украина просит DJI заблокировать оборудование DJI, имеющееся у русских.

Скорее всего, это пустой номер, потому что DJI — китайская компания, а Китай находится в союзничестве с Россией, а не с Украиной. И до такой степени, что официальные лица США теперь считают, что Китай может фактически оказать помощь России на Украине вместо того, чтобы оставаться нейтральным. Считается, что DJI финансируется правительством Китая, и компания неоднократно подвергалась санкциям со стороны США. Совсем недавно министерство финансов США назвало ее одной из восьми "китайских компаний военно-промышленного комплекса, входящих в подсанкционный список Non-SDN, и Вашингтон неоднократно обвинял ее в помощи китайским властям в наблюдении за уйгурским населением с помощью дронов.

Вот что мы узнали о технологии AeroScope после подробных бесед с представителем компании DJI Адамом Лисбергом, экспертом по технике дронов Дэвидом Коваром, Брэндоном Луго, исполнительным директор компании Aerial Armor — известного дилера Aeroscope в США, а также Тарасом Трояком, торговцем продукции DJI, который управлял несколькими авторизованными магазинами DJI на Украине и является администратором 15-тысячного украинского фан-клуба владельцев БПЛА, и который утверждает, что некоторые из известных ему операторов стали жертвами российских авиаударов и даже были убиты.

Что такое DJI AeroScope и как это работает?

Система AeroScope состоит из двух основных элементов:

1. Зашифрованного сигнала, автоматически транслируемого каждым дроном DJI, проданным с 2017 года, который указывает положение дрона, высоту, скорость и направление полета, серийный номер и местонахождение оператора.

2. Приемников, которые могут улавливать эти сигналы на расстоянии до 50 километров.

DJI в основном продает два разных типа приемников: аппарат ближнего действия "Мобильный блок" (Portable Unit) с собственным корпусом-раскладушкой, экраном, антеннами и батареями, и "Стационарный блок" (Stationary Unit) дальнего действия, предназначенный для подключения к большой всенаправленной наружной антенне и подключаемый к серверу через кабель Ethernet или сотовый модем.

Существует также несколько способов самому создать стационарное устройство: путем передачи данных на общедоступные серверы DJI (подключенных к Amazon AWS), в частное облако владельца или даже на автономный сервер для обеспечения повышенной безопасности. Интернет технически не требуется, говорит Луго из Aerial Armor, а у "Мобильного блока" даже нет такой опции. "Вы открываете маленький кейс Pelican, работаете в нем и контролируете все данные локально", — говорит он. Порт Ethernet не обеспечивает какого-либо подключения, он существует только для программирования.

Мобильное устройство имеет дальность действия только в одну десятую от указанного диапазона стационарного устройства, то есть 5 километров. Но вообще-то максимальная дальность для "стационара" в 50 километров – это все-таки натяжка. Как говорит Лисберг из DJI "50 километров — это "верхний предел, и то в ясный день без солнечных вспышек, с полностью развернутой антенной, на краю пустыни или где-то в таком же месте". Луго отмечает, что небольшие дроны, такие как DJI Spark, передают достаточно слабые сигналы, но даже в городских условиях вы сможете обнаружить такой дрон на расстоянии 3-4 километров с помощью приемника AeroScope.

Судя по всему, цены на аппараты DJI AeroScope сильно различаются. Луго говорит, что он видел "Мобильный блок" за 10 000 долларов, а стационарный комплект G8 средней дальности продавался где-то между 25 000 и 150 000 долларов. Тем временем DJI говорит, что полный комплект установки должен стоить менее 10 000 долларов.

Подождите, вы хотите сказать, что каждый дрон DJI незаметно передает тем, кто покупает один из этих гаджетов и мое местоположение как оператора, а не только местоположение самого БПЛА?

Именно так. "По сути, это система, в которой владелец дрона подписывает типовое лицензионное соглашение с конечным пользователем, подтверждая, что информация о нем станет доступной", — говорит Ковар.

Но ведь исходящий от пользователя сигнал зашифрован, а оборудование для расшифровки теоретически продается только "хорошим парням". "С самого начала мы четко разъяснили всем нашим дилерам и дистрибьюторам, что аппаратура технологии Aeroscope можно продаваться только законным операторам, полиции и службам безопасности, — говорит Лисберг. — Мы время от времени слышим сообщения о миллиардерах, которые наблюдают за своей яхтой или чем-то еще, но преимущественно эти люди, использующие как раз технологию AeroScope".

Есть ли у России третья, военная версия приемника AeroScope с большей дальностью действия, чем у Украины?

Об этом нам прямо говорил Трояк, а вице-премьер Украины Федоров, похоже, тоже намекает на это в своем письме DJI.

DJI Aeroscope G16 дальнего действия действительно имеет четыре стационарных блока и гигантскую цилиндрическую антенную решетку. Но опять же, 50 километров — это тот же диапазон, который DJI уже указывает для своего стационарного устройства — при подключении правильных антенн — и Лисберг из DJI говорит, что он никогда не слышал о военной версии с радиусом действия большим, чем этот.

Одно бесспорно: и Украина, и Россия имеют доступ к приемникам AeroScope, в том числе к дальнодействующим стационарным версиям.

Могла ли компания DJI намеренно вывести из строя или ослабить украинские приемники AeroScope?

Это было еще одно обвинение со стороны Украины, но доказательства этого в лучшем случае весьма шаткие. Трояк — дилер DJI, который, по-видимому, выступает в качестве посредника между украинскими операторами и DJI и пытается устранить появившиеся проблемы — показал мне скриншоты переписки по электронной почте, на которых якобы изображено, как несколько приемников AeroScope, размещенных на атомных электростанциях, загадочным образом отключились после начала российской спецоперации. Но Трояк не смог предоставить никаких более убедительных доказательств, якобы опасаясь, что его источники могут быть убиты или посажены в тюрьму, если он свяжется с ними. А офис вице-премьера Федорова на наши соответствующие запросы о комментариях не ответил.

Обвинения так и порхают

Хотя компания DJI подтверждает, что некоторые украинские приемники AeroScope отключились, она категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение.

"Все утверждения о том, что DJI намеренно настроила аппаратуру AeroScope так, чтобы помочь одним сторонам или навредить другим, абсолютно и полностью ложны, — заявил Лисберг нашему журналу The Verge, предположив, что они могли выйти из строя просто из-за отключения электроэнергии или интернета. — Никто заслуживающий доверия не утверждал, что технические проблемы, которые у нас вообще когда-либо были с аппаратурой AeroScope, были чем-то иным, чем именно техническими проблемами".

И Трояк, и Лисберг говорят о том, что DJI уже помог вернуть в действие некоторые из неработающих приемников AeroScope на Украине. "Другие нам не удалось диагностировать или исправить, но мы продолжаем работать с их операторами", — говорит Лисберг.

Почему DJI или Украина не могут просто отключить сигналы систем Aeroscope, чтобы операторы БПЛА перестали быть целями?

Во-первых, это не то, что DJI может отключить через Интернет, — сами дроны транслируют сигналы AeroScope локально на стандартных частотах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц на любой ближайший приемник, который их принимает. Они не отправляют никаких сигналов через Интернет.

DJI говорит, что владельцы дронов тоже не могут их отключить. "Все это закодировано в пакете данных, который является составной частью тех команд, которые вы используете для управления дронами, — говорит Лисберг. — Вы не можете отключить это, не потеряв при этом контроль над БПЛА".

Тем не менее AeroScope был задним числом добавлен к некоторым более ранним дронам DJI в качестве новой прошивки, поэтому теоретически возможно, что она может отключать их. Но не менее важно то, что Украина на самом деле и не просит DJI отключить сигналы AeroScope. Вы помните, что Украина также использует приемники AeroScope и хочет, чтобы они-то как раз работали?

Так чего же на самом деле просит Украина?

Вице-премьер Федоров хочет, чтобы DJI "вымучила" из себя информацию о каждом продукте DJI, представленном на Украине, в том числе о том, где они были куплены, и места их нахождения. А также он хочет, чтобы DJI демонстративно заблокировала работу продуктов DJI, если они поступили из России, Сирии и Ливана.

Есть ли у DJI карта местонахождения всей ее продукции?

Компания говорит: "Нет". "У нас нет возможности отследить, где находятся все модули AeroScope, — говорит Лисберг. — Мы продаем их в основном через дистрибьюторов, которые продают их дилерам, которые затем продают их населению. Таким образом, существует большой разрыв между информацией, которую, как полагают люди, мы имеем о наших пользователях, и тем, что мы на самом деле мы о них знаем", — добавляет он, когда я спрашиваю о том, может ли DJI иметь данные хотя о продажах своих дронов.

Луго из Aerial Armor подтверждает это. "У них нет информации о клиентах, которым продается техника… Они могут в принципе знать, что речь идет о каком-то стадионе Национальной футбольной лиги, но они не знают, о каком именно и где он находится".

Разве DJI не видит местоположение своих дронов? Разве компания не отслеживает данные об их полетах?

Это могло быть в 2017 году, но DJI говорит, что сейчас это не имеет места вообще.

"Я был одним из тех, кто пять лет назад или около того обвинял компанию за это, и в то время они вполне могли так поступать. Были убедительные признаки того, что данные телеметрии передаются с дрона и через приложение в некоторые домены, которые, вероятно, контролировались DJI", — говорит Ковар, эксперт по технике БПЛА.

Краткая версия: в 2017 году хакер по имени Кевин Финистерре обнаружил, что DJI оставил некоторые из своих облачных данных на Amazon AWS общедоступными, а Ars Technica написала, что они включают "журналы полетов из учетных записей, связанных с государственными и военными доменами". Именно тогда у армии США возникли какие-то подозрения, и она начала отказываться от уже имевшихся беспилотников DJI.

Такого не было, и подобные программы не существовали

В 2020 году Финистерре загрузил еще один фрагмент данных из того же взлома, который, по-видимому, показывает онлайн-карту активности дронов по всему миру — то, что DJI теоретически не могла создать без какого-либо отслеживания.

Но Лисберг из DJI говорит, что такая программа на самом деле никогда не существовала: это было внутрифирменное предложение, которое ни во что не развилось. "(Финистерре) наткнулся на презентацию, которую кто-то подготовил о том, что можно было бы сделать. На самом деле ничего этого сделано не было, таких программ не существует", — говорит он.

И DJI твердо заявляет, что у нее нет данных о полете вашего беспилотника, если вы не загрузите их самостоятельно. Хотя Финистерре предположил, что приложение DJI Fly может делать это автоматически с помощью функции "Автосинхронизация полетных записей", я смог получить подтверждение, что, по крайней мере, в текущей версии приложения для США эта функция отключена по умолчанию.

Хотя существование приложения вроде бы само подталкивает вас к тому, чтобы поделиться местоположением вашего дрона и "ежедневными данными диагностики и использования" вашего устройства, вы можете легко отказаться от всего этого. Ковар говорит, что он убежден, что компания сейчас не скачивает никакую информацию о полетах БПЛА. Неоднократные независимые проверки безопасности, проведенные консалтинговыми фирмами и правительственными учреждениями США, также не обнаружили ничего подобного.

"Люди изучили трафик и не смогли прийти к выводу о том, что данные телеметрии передаются куда-то вовне", — говорит он, добавляя, что с 2017 года DJI удалось убедить многие правоохранительные органы в том, что их, связанные с использованием системы AeroScope тоже находятся в безопасности.

Не могла ли DJI получить доступ к приемникам AeroScope, находящимся на Украине, чтобы найти нужные Украине данные?

Теоретически — если бы Россия или Украина настроили свои приемники Aeroscope для загрузки своих данных на общедоступные облачные серверы DJI AWS, и если бы у DJI был к ним доступ, то у компании была бы та же информация, которую приемники на Украине уже могут получить на земле. Это зависит от того, где хранятся данные. "Если стационарный клиент AeroScope использует наш сервер AWS, мы теоретически можем получить к нему доступ", — говорит Лисберг. А Луго говорит, что, по его опыту, дилеры AeroScope чаще всего предлагают своим клиентам более дешевое "демо-облако" AWS.

Тем не менее некоторые из станций AeroScope загружаются в частное облако, а не в AWS, и именно его вы, вероятно, и будете использовать для защиты закрытых военных данных. По словам Ковара и Луго, такие станции будут подключаться к серверам DJI только один раз в год, чтобы получить новый цифровой сертификат.

Как говорит Ковар, даже если бы у DJI были какие-то данные, они бы не передали их Украине, потому что это означало бы предоставление военных разведывательных сведений одной из сторон конфликта. "Это просьба, которую DJI никогда не выполнит, потому что DJI — это китайская компания, а Россия — союзник Китая".

Если приемникам AeroScope для работы нужен цифровой сертификат, может ли DJI просто отключить их?

Возможно. В то время как DJI говорит мне, что в системе нет аварийного выключателя — "это не то, о чем мы думали", — говорит Лисберг, Луго подтверждает, что сенсор AeroScope отключится, если срок действия его сертификата истечет, а после неоднократного предупреждения его владельцев, что пришло время платить, сертификат не будет возобновлен.

Но неясно, может ли DJI отозвать сертификат досрочно. В обычных случаях сертификаты действуют в течение календарного года. Луго говорит, что мобильным устройствам они вообще не требуются, а поскольку многие стационарные устройства не подключены к Интернету, невозможно послать сигнал, чтобы отключить их раньше времени.

В любом случае, отключение приемников AeroScope — это не то, о чем просит Украина, и DJI в любом случае пытается сохранять нейтральную позицию.

Может ли DJI установить над Украиной нейтральную бесполетную зону для своих дронов?

Да, но не особенно эффективную. У DJI есть возможность устанавливать "геопрепятствия" для своих устройств, и это одна из тех немногих вещей, которые DJI фактически могла бы сделать в ответ на запрос Украины, но, как указывает DJI, эта мера не надежная.

Российские и украинские операторы могут обходить эти "геопрепятствия", не устанавливая последние обновления программного обеспечения. "Есть также технологии программных взломов, которые отключают большую часть таких препятствий", — говорит Ковар. Операторы также могут физически блокировать антенны, чтобы они не видели спутниковые сигналы, или полностью отключать GPS-позиционирование. Именно это Трояк уже рекомендует делать украинским операторам БПЛА, чтобы их не заметили российские датчики AeroScope. Эти дроны по-прежнему будут передавать сигнал AeroScope, но он не будет давать точные координаты дрона или его оператора.

Как украинцы используют свои дроны DJI в военное время?

Как сообщает Associated Press, "украинские гражданские лица использовали аэросъемку для отслеживания российских колонн, а затем передавали изображения и GPS-координаты украинским войскам". Хотя также поступали сообщения и о беспилотниках, которые якобы могут сбрасывать коктейли Молотова, на фотографиях видно, что эти БПЛА сбрасывают только пивную бутылку. "Я думаю, что это в основном выдумки", — говорит Ковар, добавляя, что некоторые террористические организации в прошлом действительно использовали технику DJI чтобы сбрасывать 40-мм гранаты.

Тем не менее у Украины есть некоторая история изготовления самодельных дронов. В 2018 году журнал Smithsonian Magazine сообщил о изготовленных на заказ "боевых беспилотниках Украины", а Национальная гвардия Украины, по данным ресурса Coffee or Die, использовала дроны DJI Mavic 2 для наведения авиаударов и сброса самодельных бомб в 2020 году.

Как сообщают СМИ, помимо дронов DJI, Украина, как сообщается, также использует недорогие военные БПЛА из Турции, которые сбрасывают бомбы с лазерным наведением. США отправляют Украине 100 дронов-камикадзе Switchblade.

DJI прекратила продажи в России или на Украине?

Нет. "Мы всегда говорили нашим дистрибьюторам и нашим дилерам, что они должны соблюдать все существующие в стране, в которой они работают, законы об экспортном контроле... и мы вновь подчеркивали эти рекомендации с самого начала нынешнего кризиса на Украине", — говорит Лисберг.

В любом случае, прекращение продаж приемников AeroScope не обязательно помешает российским военным отслеживать эти беспилотники. Трояк считает, что у России таких приемников уже сотни. И "их военные вместе с другими государственными органами, вероятно, уже давно придумали, как расшифровать эту информацию с беспилотников", — говорит Ковар.

В знак протеста из России ушли более четырехсот компаний. Будет ли это делать DJI?

Нет.

"В течение 15 лет компания DJI всеми силами старалась держаться подальше от геополитики, — говорит Лисберг.

Какой контроль может удержать владельца станции AeroScope, скажем, от регистрации всех ближайших авиарейсов и продажи этих данных?

Кажется, что никакой.

"Как и во всех продуктах DJI, ваши данные — это ваши данные, — пишет Лисберг. — Мы не информационная компания. Мы не хотим быть хранилищем данных наших клиентов. Как и в случае с нашими дронами, мы предлагаем хостинг данных просто для удобства клиентов, которые хотят его использовать и не беспокоятся о связанных с этим вопросах безопасности. И как только вы получаете данные с помощью наших продуктов, вы можете их использовать, контролировать и хранить".

Оглядываясь назад, можно ли считать систему AeroScope хорошей идеей?

DJI публично заявила, что ситуация на Украине показывает, что беспилотникам компании не место в зоне боевых действий, и с этим трудно не согласиться. AeroScope явно не был предназначен для этого.

"В данной ситуации это явно плохая идея, — говорит Ковар. — AeroScope подвергает людей, пытающихся использовать, коммерчески доступный беспилотник для защиты своей страны, опасности того, что их могут идентифицировать и обнаруживать противоборствующие силы. Но для правоохранительных целей, для защиты нашей критически важной инфраструктуры и тому подобных целей, это отличная технология".

Непредвиденные последствия

Он сравнивает это с другими непредвиденными случаями использования технологий, которые имеют непредвиденные последствия для их владельцев. Например, как мощные кроссоверы Toyota теперь ассоциируются с образом боевиков с пулеметами, установленными в их кузовах, или бульдозеры Caterpillar, которые использовались для сноса поселений на Западном берегу реки Иордан.

Лисберг также хочет прояснить, что компания DJI всегда считала такую ​​​​технологию, как AeroScope, необходимой и полагала, что государственное регулирование в ее отношении будет развиваться своим путем. "Нам был дан ясный месседж относительно того, что, если мы не найдем соответствующих решений с подобной технологией, государство сделает это само и просто передаст эту технологию нам".

Согласно статье Bloomberg Businessweek за 2020 год, одной из стран, которая четко донесла этот месседж до бизнеса, был сам Китай.

Между прочим, тема устройств DJI AeroScope — это лишь часть гораздо более широкого разговора о том, кто и какими средствами должен иметь возможность идентифицировать БПЛА и его владельца. Эту дискуссию могут в ближайшее время подстегнуть готовящиеся новые правила Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) по обязательной удаленной регистрации обладателей всех беспилотных летательных аппаратов.

Автор: Шон Холлистер (Sean Hollister)