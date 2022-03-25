Бахрейн обсуждает возможность покупки индийских ОБТ "Арджун" Mk.2

ЦАМТО, 24 марта. Согласно информации, опубликованной 16 марта ресурсом Tactical Report, Бахрейн начал переговоры с Индией о возможности закупки основных боевых танков (ОБТ) "Арджун" Mk.2 индийского производства.

Для справки:

По данным Armyrecognition.com, в настоящее время на вооружении ВС Бахрейна имеется в общей сложности 180 танков М60А3 американского производства. В 2017 году итальянская компания Leonardo предложила провести модернизацию M60A3 с оснащением их новой 120-мм пушкой, новой современной системой управления огнем, а также новым пакетом брони. Модернизированный Leonardo M60A3 прошел испытания в Бахрейне в 2018 году.

"Арджун" Mk.2 представляет собой модернизированный в целях повышения огневой мощи, мобильности и живучести вариант танка "Арджун" Mk.1. Впервые он был представлен публике на военном параде 26 января 2014 года.

Основное вооружение "Арджун" Mk.2 – 120-мм нарезная пушка с термоизоляционным кожухом, эжектором и системой учета изгиба канала ствола. Пушка может стрелять широким спектром боеприпасов, включая бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном (FSAPDS), бронебойно-фугасный снаряд со сминаемой головной частью (HESH), проникающий кумулятивный (Penetration Cum Blast – PCB), термобарический и противотанковую ракету с лазерным самонаведением (LAHAT) разработки компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Корпус и башня "Арджун" Mk.2 оснащены новой динамической защитой, которая, вероятно, разработана на основе российской защиты "Контакт-5", установленной на Т-90 и других российских основных боевых танках.

"Арджун" Mk.2 выполнен по традиционной схеме: механик-водитель находится в передней части корпуса, башня с наводчиком, командиром и заряжающим – посередине, а моторное отделение – сзади. Максимальной скорость при движении по шоссе составляет 58 км/ч и 40 км/ч по пересеченной местности, запас хода – 500 км.