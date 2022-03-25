Войти
Военное обозрение

Израильская компания Elbit Systems займется поставкой боеприпасов для танков Leopard шведской армии

565
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Швеция усиленно занялась перевооружением своей армии на фоне событий на Украине. Недавно израильская компания Elbit Systems получила контракт на 27 млн долларов на поставку боеприпасов для танков шведской армии. Как известно, на вооружении шведских вооруженных сил находятся танки Leopard.

Согласно контракту, израильская компания поставит Швеции боеприпасы и блоки настройки данных. Речь идет о боеприпасе M339, который соответствует стандартам НАТО. Шведские военные рассчитывают, что новый боеприпас позволит более эффективно поражать цели. Также ожидается рост огневой мощи танков.

В компании Elbit считают, что выбор Швеции свидетельствует о росте интереса западных армий к израильскому вооружению. Это, в свою очередь, очень важно для развития экономики страны, ее военного экспорта. В компании уверены, что выполнить контракт удастся за 10 месяцев.

Что интересно, ранее Elbit заключила контракт с Финляндией на поставку боеприпасов M339 для своих танков Leopard 2. Как известно, первоначально основной боевой танк немецкого производства Leopard был оборудован системой наземной навигации и системой противоминной защиты, состоящей из дополнительных элементов брони.

В настоящее время на вооружении шведских сухопутных войск, по данным из открытых источников, находится 120 основных боевых танков Strv 122 («Леопард» 2S). Эта модификация немецкого танка разрабатывалась специально для условий ведения войны в Швеции, то есть с учетом лесистой местности.

Решение шведского командования о модернизации танков с установкой блоков настройки данных не связано ли с опасениями относительно того, что переданные Украине NLAW и Javelin могут в конечном итоге использоваться и против танков в Европе?..

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Финляндия
Швеция
Продукция
Leopard-2
Компании
Elbit Systems
Проекты
NATO
Похожие новости
02.06.2021
Советские танки на службе бундесвера
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
24.08.2016
Дети Северной войны
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников