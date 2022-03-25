Израильская компания Elbit Systems займется поставкой боеприпасов для танков Leopard шведской армии

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Швеция усиленно занялась перевооружением своей армии на фоне событий на Украине. Недавно израильская компания Elbit Systems получила контракт на 27 млн долларов на поставку боеприпасов для танков шведской армии. Как известно, на вооружении шведских вооруженных сил находятся танки Leopard.

Согласно контракту, израильская компания поставит Швеции боеприпасы и блоки настройки данных. Речь идет о боеприпасе M339, который соответствует стандартам НАТО. Шведские военные рассчитывают, что новый боеприпас позволит более эффективно поражать цели. Также ожидается рост огневой мощи танков.

В компании Elbit считают, что выбор Швеции свидетельствует о росте интереса западных армий к израильскому вооружению. Это, в свою очередь, очень важно для развития экономики страны, ее военного экспорта. В компании уверены, что выполнить контракт удастся за 10 месяцев.

Что интересно, ранее Elbit заключила контракт с Финляндией на поставку боеприпасов M339 для своих танков Leopard 2. Как известно, первоначально основной боевой танк немецкого производства Leopard был оборудован системой наземной навигации и системой противоминной защиты, состоящей из дополнительных элементов брони.

В настоящее время на вооружении шведских сухопутных войск, по данным из открытых источников, находится 120 основных боевых танков Strv 122 («Леопард» 2S). Эта модификация немецкого танка разрабатывалась специально для условий ведения войны в Швеции, то есть с учетом лесистой местности.

Решение шведского командования о модернизации танков с установкой блоков настройки данных не связано ли с опасениями относительно того, что переданные Украине NLAW и Javelin могут в конечном итоге использоваться и против танков в Европе?..