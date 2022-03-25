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Военное обозрение

В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35. Если Каир не аннулирует контракт с РФ, против него США могут ввести экономические санкции.

Об этом сообщается в статье, опубликованной американским журналом Military Watch.

О подписании российско-египетского договора известно с 2019 года. С того времени американцы грозят Каиру санкциями и требуют расторжения контракта, но египтяне сопротивляются давлению Вашингтона.

Конечно, полностью игнорировать американские требования они не решаются, по некоторым данным, объемы закупок российских вооружений они сократили, хотя и не прекратили их полностью. Но отказываться от Су-35 они не торопятся. Тем более, что на данный момент, как утверждает ряд СМИ РФ, уже построен как минимум 21 самолет.

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон по этому поводу сделал Каиру очень прозрачный намек устами главы Центрального командования Фрэнка Маккензи. Тот заявил, что для Египта одобрили право на приобретение американских F-15, характеристики которых близки к российским Су-35. Правда, от египтян никаких сигналов о намерении приобрести самолеты в США не поступало.

В американском СМИ отмечается, что у Вашингтона есть рычаги давления на Каир в виде экономических санкций. Но там не упоминают о том, что подобные рычаги имеются и у Москвы. В частности, Египет заинтересован в поставках различных видов российской продукции, да и мы закупаем там широкий спектр товаров, например, картофель и другую сельскохозяйственную продукцию.

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Страны
Египет
Россия
США
Продукция
F-15
Су-35
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