Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине

Лучшее западное вооружение в боях на Украине терпит фиаско. Практически все новейшие комплексы управляемого оружия, а также турецкие беспилотники показали, по мнению экспертов, низкую эффективность.

Украина очень уповала на два комплекса - турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и американские противотанковые управляемые ракеты Javelin. У них очень звучные имена в русском переводе. Беспилотник - "знаменосец", ПТУР - "дротик". Самые большие надежды возлагались на "знаменосца".

Еще до начала вооруженного конфликта Киев закупил партию "Байрактаров" и договорился о строительстве на территории Украины завода по их серийному лицензионному производству. Националисты даже сочинили бравурную песню во славу Bayraktar и смонтировали рекламный ролик. В нем "знаменосцы" неотразимым ударом из-под небес уничтожают наземную военную технику. Естественно, она подается, как российская, хотя видеосъемка совсем с других войн. А что было на самом деле?

Специальная операция началась 24 февраля. И в тот же день были сбиты первые "Байрактары". Всего за четыре дня - до 27 февраля по официальным заявлениям народной милиции ЛНР и Минобороны РФ удалось сбить 9 беспилотников Bayraktar TB2. Дальше они пропали из информационных сводок почти на неделю. Позже выяснилось, что часть их была уничтожена на земле, а оставшиеся украинские "спецы" просто не смогли поднять в воздух.

Турция постаралась восполнить утраченный парк беспилотников. Надо думать, и своих операторов прислали. Полеты возобновились 5 марта. И что? На сегодняшний сбиты десятки различных беспилотников ВСУ. Значительная часть приходится на иноземных "Знаменосцев". Они летают только благодаря непрекращающимся поставкам, которые идут с территории Польши.

Эксперты едины во мнении. Bayraktar TB2 оказался неплохим разведывательно-ударным беспилотником только там, где нет армейской ПВО. Оказалось, он никак не реагирует на облучение радаром, продолжая упрямо лететь, хотя уже под прицелом. Все российские системы противовоздушной обороны - и "Торы", и "Панцири", и "Буки" прекрасно видят на своих радарах эти беспилотники. И уничтожают их первым же пуском ракет.

Как выясняется, даже американские военные аналитики весьма низко оценивали эффективность Bayraktar TB2. Хотя реклама ему была сделана яркая и казалась очень убедительной.

Не меньшее разочарование вызвал и носимый противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". Если верить рекламе, оператору достаточно поймать цель в визир прицела и нажать на спуск. Пущенная ракета сама найдет танк и поразит его в наиболее уязвимое место - башню.

Тотального разгрома российской бронетехники не случилось. Зато в качестве трофеев нам достались сотни даже не распакованных "Джавелинов". Объяснить это можно тем, что украинские вояки так и не смогли освоить далеко непростой в отличие от РПГ-7 Javelin. Да и сама американская "чудо-ракета", как оказалось, не чудо. Мировой "авторитет" этого противотанкового ракетного комплекса объясняется тем, что американцы - признанные мастера рекламы. Однако пиар-пиаром, а реальную оценку эффективности той или иной военной техники дает лишь ее боевое применение.

Российские Т-72 и Т-80 обладают лучшей в мире динамической защитой, срабатывающей в случае прямого попадания вражеского снаряда. Зачастую наши танки американскими "Дротиками" не пробиваются.

В отличие от давней войны в Афганистане с участием Советской армии, можно сказать, потерпели фиаско и некогда грозные переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Это стало полной неожиданностью для США. В Афганистане этими комплексами было сбито немало самолетов и вертолетов. А на Украине выпущенные в цель "Стингеры" уходят в сторону.

Опубликовано немало кадров, свидетельствующих о том, что, к примеру, вертолеты Ка-52 отражают атаку за атакой этих самых "Стингеров". Дело в уникальной системе защиты Л-370 "Витебск", которую летчики уже называют "ангелом-хранителем".

Система сама фиксирует пуск ракеты и включает модулированное излучение специальной сапфировой лампы. Вокруг атакуемого вертолета возникает яркий ореол. А в системе управления ракеты - фантомный образ, который ее электронный "мозг" воспринимает в качестве основной цели. Появляется некая запредельная виртуальная реальность, которая настойчиво манит к себе. Самонаводящаяся ракета устремляется в пустое пространство, где в расчетное время самоликвидируется. Аналогов "Витебску" нет ни в одной армии мира.

Боевые действия на Украине многое расставят по своим местам. В том числе по реальному, а не рекламному качеству военной техники.

Сергей Птичкин