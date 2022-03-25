Экипажи военных самолетов на Камчатке провели тренировку по поиску подлодок условного противника

Петропавловск-Камчатский. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебно-тренировочные полеты в ближней морской зоне, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

"Летчики провели многочасовую тренировку по поиску подводных лодок условного противника в районе Авачинского залива при помощи гидроакустического оборудования самолетов Ил-38", - говорится в сообщении.

Операторы станций поиска отработали применение аппаратуры противолодочного комплекса в то время, как летчики удерживали заданный курс.

Также экипажи Ил-38 провели тренировку по прохождению курса над безориентирной местностью при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, говорится в сообщении.