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Интерфакс-АВН

Экипажи военных самолетов на Камчатке провели тренировку по поиску подлодок условного противника

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебно-тренировочные полеты в ближней морской зоне, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.

"Летчики провели многочасовую тренировку по поиску подводных лодок условного противника в районе Авачинского залива при помощи гидроакустического оборудования самолетов Ил-38", - говорится в сообщении.

Операторы станций поиска отработали применение аппаратуры противолодочного комплекса в то время, как летчики удерживали заданный курс.

Также экипажи Ил-38 провели тренировку по прохождению курса над безориентирной местностью при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Проекты
ТОФ
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