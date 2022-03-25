Учения по обороне Сахалина провели военнослужащие ВВО

Южно-Сахалинск. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Батальонное тактическое учение по обороне Сахалина с боевой стрельбой провели военнослужащие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в четверг.

"По легенде учения десант условного противника закрепился в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь острова. На боевой технике личный состав мотострелкового соединения выдвинулся в указанный район и перешёл к оборонительным действиям", - говорится в сообщении.

В учениях для усиления мотострелковых подразделений задействовали 152 мм самоходные артиллерийские установки "Гиацинт", миномётные батареи и танки Т-80БВ.

В ходе розыгрыша практических действий механики-водители гусеничной техники отработали проход через минно-взрывные заграждения. Экипажи танковых подразделений применили тактику "кочующих танков" - при ведении боя танкисты постоянно меняют огневые позиции, тем самым вводя в заблуждение "противника", скрывая при этом расположение основных сил, сообщает пресс-служба.

"После проведения оборонительных действий расчёты миномётных батарей и артиллерийские установки "Гиацинт" нанесли огневой удар по месту сосредоточения боевой техники и личного состава условного противника", - говорится в сообщении.

Разведку местности и корректировку огня артиллерии выполнили расчеты современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Элерон-3". После проведения артиллерийской подготовки военнослужащие мотострелковых подразделений перешли в наступление и уничтожили силы условного противника, используя при этом вооружение танков Т-80БВ и стрелковое оружие, гранатометы.

В учениях участвовали около 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО, задействовали около 150 единиц вооружения военной и специальной техники, говорится в сообщении.