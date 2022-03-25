В Checkmate будут учтены недостатки американского истребителя F-117А Nighthawk

Согласно тексту патента, недостатками американского истребителя-"невидимки" являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Разработчики нового российского однодвигательного истребителя Checkmate при его создании учли и исправили недостатки американского истребителя-"невидимки" Lockheed F-117А Nighthawk. Об этом говорится в тексте патента (имеется в распоряжении ТАСС) к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

В документе отечественный ЛТС сравнивается с американским самолетом Lockheed F-117А Nighthawk, обладающим малой радиолокационной заметностью. "Однако недостатком данного летательного аппарата являются плохие взлетно-посадочные характеристики, а также недостаточная устойчивость и управляемость летательным аппаратом", - отмечается в тексте патента.

Там подчеркивается, что задачей разработчиков ЛТС Checkmate было устранить недостатки других известных самолетов похожего уровня. "Таким образом, техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является повышение устойчивости и управляемости летательного аппарата без ухудшения характеристик радиолокационной заметности", - говорится в документе.

О самолетах

F-117 - американский одноместный дозвуковой тактический малозаметный ударный самолет фирмы Lockheed Martin. Был предназначен для скрытного проникновения через систему ПВО противника и атак стратегически важных наземных объектов. Первый полет совершил 18 июня 1981 года. Произведено 64 единицы, последний серийный экземпляр был поставлен ВВС США в 1990 году. Самолет участвовал в пяти вооруженных конфликтах. В 2008 году самолеты этого типа были полностью сняты с вооружения как по финансовым причинам, так и из-за принятия на вооружение F-22 Raptor.

Снижение заметности для F-117 в основном было достигнуто за счет специфической угловатой формы корпуса, построенного по концепции "плоскостей-отражателей", также были применены композитные и радиопоглощающие материалы и специальное покрытие.

ЛТС Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиационную корпорацию госкорпорации "Ростех") был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства - на 2025 год.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.