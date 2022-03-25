Войти
ИноСМИ

США уже воюют с Россией. И даже этого не скрывают

637
0
0
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Валентин Вацев: США – воюющая сторона (Дума, Болгария)

Согласно официальной доктрине НАТО, она на Украине не воюет, но де-факто США воюют с Россией через свою прокси-силу – Украину, пишет "Дума". На Западе это даже не скрывают – частные военные компании перебрасывают живую силу, финансируют и вооружают ВСУ. США не заинтересованы в прямом конфликте с Россией, они ведут опосредованную войну, считает автор статьи.

Дума: Господин Вацев, переговоры Лаврова и Кулебы в Анталии закончились неудачно. Мало того, что стороны не пришли к консенсусу, но заявления двух министров иностранных дел позже создали впечатление, что ситуация ухудшается. Почему?

Валентин Вацев: Мне кажется, министр иностранных дел Украины не расстается с надеждой на то, что США и ЕС встанут прямо рядом с ним и поддержат. Лавров же ожидал, что НАТО вмешается.

НАТО вмешается? Но ведь этого никто не хочет!

– Да, да. Однако я не могу отделаться от ощущения, что Кремль ожидает от НАТО какой-то технической ошибки, которую можно было бы истолковать как прямое вмешательство в военную операцию. Это привело бы к Карибскому кризису-2 и развязало бы руки Кремлю, Россия и США приступили бы к масштабным переговорам. И Путин, и Байден понимают, что сегодня использование ядерного оружия неприемлемо. Но Карибский кризис-2, не угрожая миру ядерной войной, позволит российской стороне вести переговоры свободно и с множеством аргументов.

Пентагон отказывается принимать непосредственное участие в военных действиях, по этой причине он даже отказал польским МиГ-29. НАТО очень внимательно следит за тем, чтобы не сделать неверный ход, который вы назвали "технической ошибкой, которую можно было бы истолковать как прямое вмешательство в спецоперацию".

– В Пентагоне справедливо отвергли польскую идею передачи МиГ-29 Украине, поскольку прекрасно понимают, что если эти самолеты взлетят с польских аэропортов и войдут на украинскую территорию, то это будет явным вмешательством НАТО в военный конфликт, а согласно официальной доктрине НАТО, они там не воюют. Это очень серьезное препятствие, но де-факто США воюют с Россией через свою прокси-силу - Украину. Это даже не скрывают – частные военные компании перебрасывают живую силу, финансируют и вооружают – все это признаки участия. Никто в США не заинтересован в прямом конфликте, Америка, как это уже бывало, будет вести опосредованную войну. Корейская война тоже была войной США и СССР – через Южную и Северную Корею. Вьетнамская война была конфликтом США с Китаем и СССР и осуществлялась через прокси-силы -армии Северного и Южного Вьетнама.

Похоже, это война нервов между Зеленским и Путиным. Зеленский отчаянно молит Запад о помощи и уже не скрывает, что чувствует себя обманутым им, хочет провести личные переговоры с Путиным, ищет посредника для организации их встречи, каждый день делает по 3-4 видеообращения. При этом Путин молчит и не подает никаких признаков возможной встречи с Зеленским.

– Путин замыкается в своих технических задачах и не считает нужным разговаривать с Зеленским. Когда между Путиным и Зеленским будет организована встреча, это будет большая победа Зеленского. И, может быть, это будет началом настоящих переговоров – разговором двух глав государств. Напомню, что на переговорах пока российская сторона (помимо того, что мы видели в Анталии) представлена на слишком низком уровне, есть только один помощник президента. Это не настоящая переговорная группа.

Но публичный образ Путина рухнул от всей этой военной спецоперации. Ужасы военных действий подорвали имидж и Кремля, и России. Последствия поистине ужасны.

– Мы не можем быть в этом уверены. В англо-саксонском мире, как и в цивилизационно близких ему, это так, конечно. Но еще раз напомню вам, что мир огромен. Мы не знаем, что думают о Путине в Африке, Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Персидском заливе, на Ближнем Востоке и во многих других местах. Но вы правы, Россия действительно проиграла пропагандистскую войну. По сути, она никогда и не считала, что пропагандистская война так же важна, как и физическая. Такова российская военная концепция - важнее победить физически, а пропаганда уляжется сама собой чуть позже.

Генерал Конашенков заявил, что начало российской военной спецоперации на Украине опередило и сорвало планы Киева по осуществлению при поддержке США и НАТО масштабной военной операции на Донбассе.

– Кремль давно подозревал, что наиболее боеспособные части украинских войск находились в непосредственной близости от самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 120 тысяч российских солдат находились у границ именно для того, чтобы охранять, чтобы украинские войска отказались нападать. В какой-то момент выяснилось, что украинское руководство не может отказать своим друзьям. Я уверен, что Зеленский не хотел, чтобы украинские войска атаковали Донецк и Луганск. Он просто испугался. Он надеялся, что и Америка отправит свои войска. Воюя вместе с НАТО, ощущаешь большую уверенность в себе. Я абсолютно уверен в том, что началом своей спецоперации 24 февраля Россия опередила вторжение украинских войск в Донецк и Луганск, запланированное на 25-ое.

Почему все выясняется так поздно? Еще в первый день военной операции Москва могла бы пролить свет на намерения Украины и тем самым объяснить свою спецоперацию на ее территории, возможно, тогда бы общая картина была бы совсем другой.

– Российское военное руководство систематически недооценивает вопрос пропагандистской войны. Это типично для российской военной доктрины, так было всегда - они действуют по принципу "мы победим, а вы можете говорить что хотите". Они недооценивают общую картину. Так было всегда, не думаю, что Россия когда-нибудь выиграет пропагандистскую войну против англо-саксонского мира. Это стратегическая особенность. Это их понимание того, что значит военная победа - победить, уничтожить Берлин, а остальные пусть говорят что хотят. У российского военно-политического менталитета есть одна особенность. Например, мы в Болгарии открыты для всего мира и постоянно думаем о том, какое впечатление произведем, что о нас скажут в Европе, например. В России все наоборот: среднестатистический россиянин живет с осознанием того, что он самодостаточен. Если все человечество исчезнет, Россия может этого не заметить в первую неделю.

А выдержит ли российская экономика? Все говорят, что санкции отбросят Россию не на 5-10 лет назад, а вернут в 80-ые?

– Если Россию вернут на 30 лет назад, нужно помнить, что тогда было на месте России – тогда был Советский Союз, и я не верю, что кто-то в Америке хочет его вернуть. Россия выдержит санкции – ее ждут лишения и трудности, безусловно, она вступает в очень неприятный и трудный период, но у России есть все время мира и все необходимые ресурсы, чтобы оправиться.

Валентин Вацев родился в 1950 году в Варне, окончил историко-философский факультет Софийского университета, до 1997 – член исполнительного бюро Болгарской социалистической партии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Вьетнам
Германия
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
07.02.2022
Буря в эфире
31.01.2022
Британцы посчитали силы российской армии и удивились (Daily Express)
14.06.2021
L'OBS (Франция): Китай и Россия против США — это начало новой холодной войны
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
17.09.2014
Обратный отсчет
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников