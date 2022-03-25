США уже воюют с Россией. И даже этого не скрывают

Валентин Вацев: США – воюющая сторона (Дума, Болгария)

Согласно официальной доктрине НАТО, она на Украине не воюет, но де-факто США воюют с Россией через свою прокси-силу – Украину, пишет "Дума". На Западе это даже не скрывают – частные военные компании перебрасывают живую силу, финансируют и вооружают ВСУ. США не заинтересованы в прямом конфликте с Россией, они ведут опосредованную войну, считает автор статьи.

Дума: Господин Вацев, переговоры Лаврова и Кулебы в Анталии закончились неудачно. Мало того, что стороны не пришли к консенсусу, но заявления двух министров иностранных дел позже создали впечатление, что ситуация ухудшается. Почему?

Валентин Вацев: Мне кажется, министр иностранных дел Украины не расстается с надеждой на то, что США и ЕС встанут прямо рядом с ним и поддержат. Лавров же ожидал, что НАТО вмешается.

– НАТО вмешается? Но ведь этого никто не хочет!

– Да, да. Однако я не могу отделаться от ощущения, что Кремль ожидает от НАТО какой-то технической ошибки, которую можно было бы истолковать как прямое вмешательство в военную операцию. Это привело бы к Карибскому кризису-2 и развязало бы руки Кремлю, Россия и США приступили бы к масштабным переговорам. И Путин, и Байден понимают, что сегодня использование ядерного оружия неприемлемо. Но Карибский кризис-2, не угрожая миру ядерной войной, позволит российской стороне вести переговоры свободно и с множеством аргументов.

– Пентагон отказывается принимать непосредственное участие в военных действиях, по этой причине он даже отказал польским МиГ-29. НАТО очень внимательно следит за тем, чтобы не сделать неверный ход, который вы назвали "технической ошибкой, которую можно было бы истолковать как прямое вмешательство в спецоперацию".

– В Пентагоне справедливо отвергли польскую идею передачи МиГ-29 Украине, поскольку прекрасно понимают, что если эти самолеты взлетят с польских аэропортов и войдут на украинскую территорию, то это будет явным вмешательством НАТО в военный конфликт, а согласно официальной доктрине НАТО, они там не воюют. Это очень серьезное препятствие, но де-факто США воюют с Россией через свою прокси-силу - Украину. Это даже не скрывают – частные военные компании перебрасывают живую силу, финансируют и вооружают – все это признаки участия. Никто в США не заинтересован в прямом конфликте, Америка, как это уже бывало, будет вести опосредованную войну. Корейская война тоже была войной США и СССР – через Южную и Северную Корею. Вьетнамская война была конфликтом США с Китаем и СССР и осуществлялась через прокси-силы -армии Северного и Южного Вьетнама.

– Похоже, это война нервов между Зеленским и Путиным. Зеленский отчаянно молит Запад о помощи и уже не скрывает, что чувствует себя обманутым им, хочет провести личные переговоры с Путиным, ищет посредника для организации их встречи, каждый день делает по 3-4 видеообращения. При этом Путин молчит и не подает никаких признаков возможной встречи с Зеленским.

– Путин замыкается в своих технических задачах и не считает нужным разговаривать с Зеленским. Когда между Путиным и Зеленским будет организована встреча, это будет большая победа Зеленского. И, может быть, это будет началом настоящих переговоров – разговором двух глав государств. Напомню, что на переговорах пока российская сторона (помимо того, что мы видели в Анталии) представлена на слишком низком уровне, есть только один помощник президента. Это не настоящая переговорная группа.

– Но публичный образ Путина рухнул от всей этой военной спецоперации. Ужасы военных действий подорвали имидж и Кремля, и России. Последствия поистине ужасны.

– Мы не можем быть в этом уверены. В англо-саксонском мире, как и в цивилизационно близких ему, это так, конечно. Но еще раз напомню вам, что мир огромен. Мы не знаем, что думают о Путине в Африке, Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Персидском заливе, на Ближнем Востоке и во многих других местах. Но вы правы, Россия действительно проиграла пропагандистскую войну. По сути, она никогда и не считала, что пропагандистская война так же важна, как и физическая. Такова российская военная концепция - важнее победить физически, а пропаганда уляжется сама собой чуть позже.

– Генерал Конашенков заявил, что начало российской военной спецоперации на Украине опередило и сорвало планы Киева по осуществлению при поддержке США и НАТО масштабной военной операции на Донбассе.

– Кремль давно подозревал, что наиболее боеспособные части украинских войск находились в непосредственной близости от самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 120 тысяч российских солдат находились у границ именно для того, чтобы охранять, чтобы украинские войска отказались нападать. В какой-то момент выяснилось, что украинское руководство не может отказать своим друзьям. Я уверен, что Зеленский не хотел, чтобы украинские войска атаковали Донецк и Луганск. Он просто испугался. Он надеялся, что и Америка отправит свои войска. Воюя вместе с НАТО, ощущаешь большую уверенность в себе. Я абсолютно уверен в том, что началом своей спецоперации 24 февраля Россия опередила вторжение украинских войск в Донецк и Луганск, запланированное на 25-ое.

– Почему все выясняется так поздно? Еще в первый день военной операции Москва могла бы пролить свет на намерения Украины и тем самым объяснить свою спецоперацию на ее территории, возможно, тогда бы общая картина была бы совсем другой.

– Российское военное руководство систематически недооценивает вопрос пропагандистской войны. Это типично для российской военной доктрины, так было всегда - они действуют по принципу "мы победим, а вы можете говорить что хотите". Они недооценивают общую картину. Так было всегда, не думаю, что Россия когда-нибудь выиграет пропагандистскую войну против англо-саксонского мира. Это стратегическая особенность. Это их понимание того, что значит военная победа - победить, уничтожить Берлин, а остальные пусть говорят что хотят. У российского военно-политического менталитета есть одна особенность. Например, мы в Болгарии открыты для всего мира и постоянно думаем о том, какое впечатление произведем, что о нас скажут в Европе, например. В России все наоборот: среднестатистический россиянин живет с осознанием того, что он самодостаточен. Если все человечество исчезнет, Россия может этого не заметить в первую неделю.

– А выдержит ли российская экономика? Все говорят, что санкции отбросят Россию не на 5-10 лет назад, а вернут в 80-ые?

– Если Россию вернут на 30 лет назад, нужно помнить, что тогда было на месте России – тогда был Советский Союз, и я не верю, что кто-то в Америке хочет его вернуть. Россия выдержит санкции – ее ждут лишения и трудности, безусловно, она вступает в очень неприятный и трудный период, но у России есть все время мира и все необходимые ресурсы, чтобы оправиться.

Валентин Вацев родился в 1950 году в Варне, окончил историко-философский факультет Софийского университета, до 1997 – член исполнительного бюро Болгарской социалистической партии