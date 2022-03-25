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Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Foreign Policy (США): Байден должен наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

Саудовская Аравия играет важную роль на нефтяных рынках, однако она сделала выбор в пользу России, а не США, пишет FP. Авторы статьи советуют Байдену переосмыслить отношения с ней и больше не умолять саудовцев качать больше нефти. Саудитам нужно показать, насколько рискованно для них лишиться "единственного стабильного партнера" в сфере безопасности.

Эр-Рияд играет важную роль на нефтяных рынках, но он предпочитает занимать сторону собратьев-диктаторов, а не США.

В то время как США с союзниками единым фронтом выступают против российской операции на Украине, Саудовская Аравия заняла сторону России. Отказавшись публично осудить Россию и подтвердив свою решимость исполнять соглашение ОПЕК+, правительство этой страны ослабило многолетнее партнерство с Соединенными Штатами.

Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана уговаривают увеличить добычу нефти, однако он якобы отказался от разговора с американским президентом Джо Байденом, хотя за неделю до этого провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Отказавшись добывать и поставлять нефть взамен России, наследный принц содействует путинской агрессии, позволяя ему превращать энергоресурсы в оружие в условиях введенных мировым сообществом санкций и делать энергозависимые страны Европы заложниками российской нефти и газа.

В понедельник саудовское правительство все еще отказывалось осуждать Россию за ее действия. Вместо этого министр иностранных дел Саудовской Аравии провел разговор с российским коллегой и подтвердил готовность "укреплять и расширять двусторонние отношения".

Несмотря на такую неуступчивость саудовцев, администрация Байдена недавно направила в королевство дополнительные противоракетные комплексы "Пэтриот" в связи с тем, что хуситы наносят удары по водным и энергетическим объектам Саудовской Аравии. Заявляя о том, что им нужна защита США, саудовцы в то же время сняли с себя ответственность за перебои с поставками нефти, которые вызваны такими нападениями со стороны Йемена. Вашингтон направил им оружие, так и не получив гарантий того, что Эр-Рияд увеличит добычу, хотя компания ARAMCO пообещала новые инвестиции в отрасль.

Нежелание саудовцев увеличивать добычу нефти в ответ на просьбу Байдена свидетельствует о смене привязанностей. На всем протяжении партнерства США и Саудовской Аравии, которому 70 лет, Вашингтон выступал в качестве главного гаранта безопасности Эр-Рияда, а большинство саудовских монархов в ответ на это тесно координировали с США вопросы энергетической политики. Но с тех пор, как к власти в стране пришел Мухаммед ибн Салман, двусторонние отношения ухудшаются из-за опрометчивых внешнеполитических решений саудовцев, среди которых – длящаяся уже семь лет война в Йемене и многочисленные нарушения прав человека, самым вопиющим примером которых стало ужасное убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Несмотря на сложности в отношениях, многие представители администрации Байдена продолжают заявлять о преданности Вашингтона Саудовской Аравии в вопросах безопасности. Такие заявления подтверждаются продолжающейся американской поддержкой саудовской войны в Йемене. А недавно США продали королевству партию оружия на 650 миллионов долларов для защиты от ракет и беспилотников хуситов, запускаемых из-за границы.

Далее, Соединенные Штаты демонстрируют свою преданность и другим партнерам из стран Персидского залива в вопросах безопасности. Недавно Катар получил статус ведущего союзника США вне НАТО. А когда хуситы в январе нанесли с беспилотников серию ударов по Абу-Даби, американцы поставили дополнительную военную технику в Объединенные Арабские Эмираты. Но несмотря на такие усилия, саудовцы требуют от США дополнительной поддержки в их войне в Йемене в обмен на увеличение нефтедобычи.

На самом деле, у Саудовской Аравии нет никаких сомнений в американских гарантиях безопасности. Просто наследный принц хочет укрепить свою власть.Соединенные Штаты показывают, что они будут поддерживать безопасность партнеров из Персидского залива, однако не станут наносить удары по гражданским лицам в целях защиты предпочитаемого ими режима, как это делают авторитарные арабские лидеры. Правители государств залива считают, что нейтралитет Америки во время арабской весны позволил восставшим в Египте свергнуть давнего партнера Вашингтона Хосни Мубарака.

Члены правящей саудовской династии полагают, что только благодаря их прямому военному вмешательству в Бахрейне в 2011 году удалось спасти королевскую семью Аль-Халифов. Американцы в том случае ничего не сделали, хотя в гавани Манамы сосредоточен 5-й флот ВМС США. С тех пор саудиты с недоверием относятся к США, а их паранойя по поводу внутренних беспорядков только усиливается. При короле Салмане и наследном принце Мухаммеде ибн Салмане Саудовская Аравия стала в ускоренном порядке развивать и укреплять связи с Россией и Китаем.

Подобно Путину и его китайскому коллеге Си Цзиньпину, саудовское правительство отдает предпочтение автократической модели капитализма, а также альтернативному мировому порядку, который строится на сохранении авторитаризма и исключении из сферы межгосударственных отношений темы прав человека.

Саудовская Аравия и другие ведущие страны исламского мира с безразличием относятся к тому, как Китай и Россия притесняют свои мусульманские меньшинства. Это доказывает, что и те, и другие выступают против соблюдения прав человека. Саудовская Аравия и ОАЭ разделяют параноидальный страх Пекина и Москвы перед исламистскими движениями, которые могут очень сильно дестабилизировать их режимы.

Король и наследный принц активно стремятся изолировать и оттеснить исламистов. Ради этого они стараются принизить значимость ислама для саудовской национальной идеи и повысить роль королевской семьи. Например, 22 февраля Саудовская Аравия впервые отметила День Основания. Теперь страна ведет свое национальное происхождение с 1727 года, когда к власти пришел Мухаммед ибн Сауд, а не с 1744 года, когда Сауд вступил в союз с основателем ваххабизма Мухаммедом ибн Абдом аль-Ваххабой, чтобы усилить свою религиозную легитимность и начать территориальную экспансию.

Многие на Западе приветствовали решение саудовского правительства лишить власти такие силы, как религиозную полицию, и ослабить сегрегацию полов. Но эти перемены также сопровождались беспрецедентными внутренними репрессиями. Аресты правозащитников, борьба с диссидентами за рубежом, а также недавняя массовая казнь 81 заключенного изобличают истинный характер намерений Мухаммеда ибн Салмана. Он хочет полностью подавить инакомыслие, включая духовенство, которое прежде пользовалось поддержкой государства, и консервативную элиту, создавая видимость установления западных общественных норм.

Сохраняющееся возмущение из-за убийства Хашогги и политическая изоляция наследного принца наверняка убедили Мухаммеда, что его попытки ребрендинга Саудовской Аравии в глазах Запада потерпели неудачу. В то же время Китай и Россия являются такими партнерами, которые никогда не станут осуждать его за убийство журналиста.

Но делать ставку на предоставление гарантий безопасности Китаем и Россией довольно рискованно. В отличие от США, эти страны никогда не защищали Саудовскую Аравию, и у них нет значимого военного присутствия в Персидском заливе. Если Саудовская Аравия решит постепенно отказаться от боевой техники и вооружений американского производства, этот процесс займет десятки лет, и такой отказ обойдется ей в сотни миллиардов долларов.

Далее, у Китая и России тесные и взаимовыгодные отношения с Ираном, и они вряд ли пожертвуют ими ради каких-то чувств саудовцев.В разговорах с американцами саудовцы уже давно требуют более надежных гарантий американской защиты от Ирана и тех региональных группировок, которым он оказывает поддержку. Если Эр-Рияд готов игнорировать такие опасения ради партнерства с Пекином и Москвой, становится ясно, что он прежде пытался играть на давнем недоверии Вашингтона к Тегерану.

Даже если опасения наследного принца в отношении Ирана неподдельные, обеспокоенность по поводу внутренних беспорядков у него все равно сильнее. По этой причине он готов отдать предпочтение такому партнеру, как Путин, который доказал свою решимость сохранить власть Башара аль-Асада в Сирии даже ценой огромных потерь среди гражданского населения. Он надеется, что, если встанет сейчас на сторону России, Кремль придет к нему на выручку в трудную минуту, скажем, если в Саудовской Аравии начнутся массовые народные протесты.

Мухаммед ибн Салман делает долговременную ставку на поддержку Путина, не желая настраивать его против себя своим сближением с избираемыми на ограниченный срок западными руководителями. Отказ от личных встречс британским премьером Борисом Джонсоном и высокопоставленными американскими руководителями, в том числе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, координатором Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком (Brett McGurk) и госсекретарем США Энтони Блинкеном, доказывает, что саудовский наследный принц уже принял решение. Он не станет вносить коррективы в свою нефтяную политику, потому что это ослабит рычаги энергетического давления Путина и уменьшит приток нефтедолларов в Россию. Мухаммед ибн Салман сделал выбор в пользу Москвы, а не Вашингтона.

Соответственно, администрации Байдена надо прекратить просить саудовцев увеличить добычу нефти, в то время как она давит на европейских союзников, призывая их отказаться от российского ископаемого топлива. Несовместимость американской демократии и саудовского авторитаризма уже давно создает напряженность в двусторонних отношениях. США давно пора прекратить умолять саудовцев, чтобы они качали больше нефти. Сейчас не время помогать жестокой углеводородной диктатуре.

Сталкиваясь с неприятной необходимостью замены российской нефти на нефть из Саудовской Аравии, Ирана или Венесуэлы, лучшим из плохих решений проблемы повышения цен для США является восстановление иранской ядерной сделки и возвращение иранской нефти на мировой рынок. Закупки нефти из Ирана все равно будут ограничены обновленными условиями ядерного соглашения. А уступки саудовским (или венесуэльским) требованиям не дают США дополнительных гарантий по снятию американских озабоченностей. В перспективе Байден должен добиться снижения американской зависимости от ископаемого топлива, что защитит экономику США от неизбежных потрясений, вызванных скачками нефтяных цен. Только в этом случае американское правительство сможет отказаться от двуличных сделок с нефтяными диктаторами.

Похоже, что Эр-Рияд воспринимает американскую защиту как нечто само собой разумеющееся, несмотря на недавнее охлаждение отношений. Отчасти это объясняется тем, что Байден не выполнил свое обещание призвать наследного принца к ответу за убийство Хашогги и разрушение Йемена.

Нынешняя американская политика умиротворения Саудовской Аравии лишь усиливает представление Мухаммеда ибн Салмана о том, что Байден нуждается в нем больше, чем Эр-Рияд нуждается в Вашингтоне. Такая точка зрения подталкивает его к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем, поскольку он считает, что у американского правительства нет выбора, и оно будет и дальше его поддерживать.

Но Байден, воспользовавшись возможностью, должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны. Только это покажет Эр-Рияду, насколько рискованно для него лишиться единственного стабильного партнера в сфере безопасности.

Если Мухаммед ибн Салман будет и дальше упорствовать, поддерживая своих коллег-диктаторов, это не станет большой потерей для США.

Авторы: Халид аль-Джабри (Khalid Al-Jabri), Анель Шелин (Annelle Sheline)

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