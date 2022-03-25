ЕС признал ошибки в отношениях с Россией. Но исправлять их не захотел

Хуаньцю шибао (Китай): ситуация на Украине вынуждает Европейский Союз многое переосмыслить

Европейский Союз признал, что допустил ошибки в отношениях с Россией, но дальше этого осознания дело не пошло, пишет "Хуаньцю шибао". Поверхностные суждения, истерия и стратегические ошибки ЕС, вылившиеся в четыре пакета санкций, это подтверждают, подчеркивает автор статьи.

В ходе саммита Европейского Союза, состоявшегося не так давно в Версальском дворце, так и не была согласована ускоренная процедура для вступления Украины в Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз допустил ошибки в развитии отношений с Россией, и что некоторые моменты "можно было бы сделать лучше". Но пару дней спустя на дипломатическом форуме в Анталье он также отметил, что в центре внимания стратегической автономии Евросоюза находится не военный вопрос, а вопрос внешней зависимости, включая снижение зависимости от российских энергоносителей и восточноазиатских микросхем.

Судя по этим заявлениям, Евросоюз мыслит поверхностно и все еще не пришел к выводу о том, что безопасность в Европе в конечном счете зависит от самих европейцев. Еще Уинстон Черчилль говорил: "Никогда не позволяйте кризису пройти впустую". К сожалению, Европейский Союз так и не извлек уроков из европейского долгового кризиса и украинского кризиса, который продолжает развиваться до сих пор. В 2004 году произошло расширение Евросоюза на восток, его членами стали сразу десять стран, что привело к долговому кризису, возникшему по причине наложения различных факторов. Украинский кризис в 2013 году и события в Крыму в 2014 году были вызваны обсуждением подписания между Украиной и ЕС соглашения об ассоциации и свободной торговле. По сути дела, Европа по-прежнему не считается с "проигравшей в холодной войне" Россией. Не говоря уже о том, что военно-промышленный комплекс США продолжает способствовать расширению НАТО на восток и сжатию пространства безопасности России. Во время конференции по безопасности в Мюнхене в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "тот, кто выступает против расширения НАТО, получит больше сил НАТО около своих границ", что с точки зрения России можно охарактеризовать как неприкрытую угрозу.

Европейскому Союзу следовало бы хорошо подумать о следующих вопросах: если бы он не игнорировал проблемы безопасности России и безрассудно не поглощал страны Центральной и Восточной Европы, столкнулись бы НАТО и ЕС с сегодняшним кризисом? Если бы не ошибочное понимание того, что распад Советского Союза не был "победой свободы и демократии" и уж тем более "концом истории", стал бы Запад расширять НАТО на восток?

Размышления Европейского Союза весьма неглубокие и, можно сказать, даже слегка сбитые с курса. На это есть как институциональные и культурные причины, так и фактор влияния Америки. Возвращаясь к концепции неделимости безопасности, содержащейся в "Хельсинкском заключительном акте", если Евросоюз действительно считает, что "безопасность Европы не должна быть направлена против Москвы или минуя ее", то необходимо прекратить следовать за указкой Соединенных Штатов. Таким образом, текущей ситуации на Украине можно было бы избежать.

Несмотря на то, что после холодной войны в Азии время от времени возникали конфликты, масштабных военных действий все же не было. А вот Европа постоянно находилась в нестабильном состоянии – Косово, Грузия, Украина. С началом событий на Украине она столкнулась с самой опасной ситуацией со времен окончания холодной войны. Европейские страны последовали примеру Соединенных Штатов, вводя пакет за пакетом санкции против России. Даже Швейцария, придерживавшаяся нейтралитета с момента подписания "Вестфальского мирного договора" в 1648 году, присоединилась к санкциям. Швейцария не нарушала нейтрального статуса даже во времена Гитлера, Муссолини и Сталина. Это говорит о подрыве психологического состояния европейских стран. Такие моменты требуют от Европейского Союза проведения систематического институционального переосмысления.

Ситуация на Украине наталкивает Европу на следующие размышления: кто она такая, где истоки и куда двигаться дальше? Является ли Украина "вратами Европы" или границей Европы? Может ли Евросоюз представлять Европу? Каковы дальнейшие направления? Как пересекаются политическая Европа, географическая Европа, экономическая Европа и культурная Европа? Как будут сосуществовать ЕС и НАТО, стремящиеся к стратегической автономии? Что важнее для Европы мир или война, верховенство закона или притеснение?

В процессе размышлений Европейский Союз должен осмыслить свои собственные реалии, особенно в аспектах, связанных с Россией. Во-первых, в отношении культуры и религии существует "три Европы": латинская католическая Европа, германская протестантская Европа и славянская православная Европа. Славянская Европа, очевидно, близка к России. Во-вторых, в политическом плане Европа делится на "старую" и "новую". Большинство стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС, были выходцами из бывшего советского социалистического лагеря. За исключением Венгрии, которая бросила вызов Евросоюзу, большинство из них враждебно относятся к России из-за исторической памяти. В-третьих, экономика стран Европы весьма различается, как и их зависимость от российских энергоносителей. Все эти аспекты в совокупности определяют противоречия между востоком, западом, севером и югом Евросоюза.

Кроме того, Европейскому Союзу следует задуматься о будущем мировом порядке: стоит ли вернуться к порядку монархического и национального государства или лучше продолжать жить под гегемонистским порядком США? А может вообще объединиться с Китаем и другими развивающимися странами, чтобы способствовать построению мирового порядка, более отвечающего современным реалиям и будущим тенденциям? Является ли такая мера, как санкции, разумной, законной и целесообразной? Европейские страны слепо следуют за Соединенными Штатами в усилении санкций против России, что только способствует реализации прогноза "институционального противника". В европейских академических и политических кругах также есть рационально мыслящие люди, которые считают, что санкциями не удастся урегулировать ситуацию на Украине. В истории еще не было прецедента, чтобы санкции могли разрешить военный конфликт. Хотя по масштабам сегодняшние западные антироссийские санкции являются беспрецедентными, их все еще недостаточно, чтобы Россия остановила проведение спецоперации. Более того, санкции сами по себе подобны войне, и пути назад нет. На протяжении многих лет Европейский Союз говорит, что больше не будет поверхностным в своих действиях, но судя по тому, что происходит в реальности, все это кажется пустой болтовней.

Теперь, когда ЕС осознал, что он "допустил ошибки" в своих отношениях с Россией, то, что следует сделать прямо сейчас, так это прекратить совершать их, подумать о том, как дальше относиться к России и улучшить текущую ситуацию, а затем поразмышлять о том, как относиться к Китаю – еще одной "нестабильной зоне", по мнению Соединенных Штатов.