Компания «Сухой» оформила патент на перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate

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Сообщается о том, что компанией «Сухой» оформлен патент на перспективный однодвигательный истребитель. Это самолёт, проект которого получил широкую известность как Checkmate. Макет этого однодвигательного истребителя демонстрировался как на выставках в России, так и за рубежом (на международном форуме в Объединённых Арабских Эмиратах).

По данным информагентства ТАСС, 23 марта проведена регистрация патента на лёгкий тактический однодвигательный самолёт. Само же действие патента начинается ещё с 19 июля прошлого года.

В патенте на The Checkmate отмечается, что этот лёгкий тактический самолёт имеет малую радиолокационную заметность. Его хвостовое оперение выполнено V-образно. Если говорить о воздухозаборнике, то он располагается в нижней части фюзеляжа боевого самолёта.

Дополнительно отмечается, что компоновка самолёта позволяет добиться лучшей устойчивости и маневренности.

Ранее сообщалось о том, что самолёт получил обозначение Су-75. Он способен нести во внутренних отсеках широкий спектр вооружений, включая ракеты «воздух-поверхность». При этом масса полезной нагрузки самолёта – около 7 тыс. кг. Боевой радиус Су-75 – около 3 тысяч км.