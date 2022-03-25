Войти
ТАСС

Checkmate может получить двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом

702
0
0
Истребитель Checkmate
Истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Это значительно повысит маневренность истребителя

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate может получить двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом, которое значительно повысит его маневренность. Об этом говорится в тексте патента (имеется в распоряжении ТАСС) к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

"Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным", - говорится в документе.

Ранее конструктор компании "Сухой" (входит в Объединенную авиационную корпорацию госкорпорации "Ростех") Михаил Никитушкин заявил, что однодвигательный истребитель Checkmate получит доработанный двигатель "Изделие 117" (АЛ-41Ф1). Существующий двигатель будет доработан под однодвигательный самолет с точки зрения надежности.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства - на 2025 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Checkmate
АЛ-41Ф
Компании
Роспатент
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
25.03.2022
В Checkmate будут учтены недостатки американского истребителя F-117А Nighthawk
25.03.2022
«Сухой» запатентовал новый однодвигательный истребитель
25.03.2022
«Checkmate сможет обманывать ракеты в инфракрасном диапазоне»
26.07.2021
The National Interest (США): успех российскому экспортному истребителю-невидимке Checkmate еще не гарантирован
22.07.2021
Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС
22.07.2021
Air Force Magazine (США): новый российский истребитель класса F-35 перекликается с другими проектами единого ударного истребителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников