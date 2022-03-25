Это значительно повысит маневренность истребителя

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate может получить двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом, которое значительно повысит его маневренность. Об этом говорится в тексте патента (имеется в распоряжении ТАСС) к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

"Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным", - говорится в документе.

Ранее конструктор компании "Сухой" (входит в Объединенную авиационную корпорацию госкорпорации "Ростех") Михаил Никитушкин заявил, что однодвигательный истребитель Checkmate получит доработанный двигатель "Изделие 117" (АЛ-41Ф1). Существующий двигатель будет доработан под однодвигательный самолет с точки зрения надежности.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, а начало серийного производства - на 2025 год.