В Бурятии военнослужащие ВВО провели пуски зенитных ракет

Были выполнены задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных мишеней условного противника
УЛАН-УДЭ, 24 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели масштабные боевые пуски зенитных ракет из различных зенитно-ракетных комплексов в ходе учений на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВВО.
"В рамках практического этапа учений <...> проведены масштабные боевые пуски зенитных ракет из ЗРС С-300ПС, С-400 "Триумф", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2", "Оса", "Стрела-10". <...> Выполнены задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных мишеней условного противника", - сообщили в пресс-службе.
Стрельбы были проведены как в дневное, так и в ночное время суток.
Для выполнения поставленных задач в ходе полевого выхода задействованы дивизионы и подразделения объединения ВВС и ПВО, дислоцированные в Забайкальском, Приморском краях, а также в Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что в масштабных учениях приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, они задействовали более 600 единиц военной и специальной техники.