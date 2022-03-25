В Бурятии военнослужащие ВВО провели пуски зенитных ракет

ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.

Были выполнены задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных мишеней условного противника

УЛАН-УДЭ, 24 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) провели масштабные боевые пуски зенитных ракет из различных зенитно-ракетных комплексов в ходе учений на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВВО.

"В рамках практического этапа учений <...> проведены масштабные боевые пуски зенитных ракет из ЗРС С-300ПС, С-400 "Триумф", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2", "Оса", "Стрела-10". <...> Выполнены задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных мишеней условного противника", - сообщили в пресс-службе.

Стрельбы были проведены как в дневное, так и в ночное время суток.

Для выполнения поставленных задач в ходе полевого выхода задействованы дивизионы и подразделения объединения ВВС и ПВО, дислоцированные в Забайкальском, Приморском краях, а также в Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в масштабных учениях приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, они задействовали более 600 единиц военной и специальной техники.