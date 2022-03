Африка в целом сохраняет спокойствие на фоне широкого осуждения России по украинскому вопросу

Американское информационное агентство "Associated Press" распространило материал Rodney Muhumuza, Mogomotsi Magome "Africa mostly quiet amid widespread condemnation of Russia" ("Африка в целом сохраняет спокойствие на фоне широкого осуждения России"), в котором сообщается, что президент Уганды Йовери Мусевени (Yoweri Museveni) недавно отметил, что специальную военную операцию России на Украине следует рассматривать в контексте того, что Москва является "центром притяжения" для Восточной Европы.

Танки Т-72Б3 Вооруженных Сил России в ходе штурма Мариуполя, 20.03.2022 (с) Александр Ермоленко / Reuters

Его сын, угандийский генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба (Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba) был еще резче в формулировках, заявив, что большинство африканцев "поддерживают позицию России в Украине" и "Путин абсолютно прав!".

На фоне общемирового осуждения России большая часть Африки либо выражает свое несогласие с ним, либо остается нарочито спокойной. Двадцать пять из 54 африканских стран воздержались или не зарегистрировались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в начале этого месяца, осуждающей Россию.

В чем причина? Многие страны на континенте с населением 1,3 миллиарда человек имеют давние связи и поддержку со стороны Москвы, начиная со времен холодной войны, когда Советский Союз поддерживал антиколониальную борьбу.

В последние годы эти отношения крепли: поскольку интерес США к Африке очевидно ослабел при администрации президента Дональда Трампа, Россия, наряду с Китаем, расширила свое влияние, нарастив экономическое присутствие и включив в него все - от сельского хозяйства до энергетики. В 2019 году высокопоставленные лица из 43 африканских стран приняли участие в саммите Россия - Африка; Россия также стала ведущим экспортером оружия в страны Африки к югу от Сахары, как свидетельствуют о том данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Эта динамика не осталась незамеченной. В прошлом месяце лидеры Европейского союза провели затянувшийся саммит в Брюсселе, чтобы обсудить пути противодействия влиянию России и Китая в Африке, при этом военно-политическое руководство стран Запада рассматривает растущее присутствие России в Африке и на Ближнем Востоке как угрозу безопасности Запада в долгосрочной перспективе. Китай также входит в число немногих стран, выказывающих поддержку Москве.

В накрывшей Африку волне сочувствия были и исключения: Кения и Гана подвергли критике действия России. Однако в других странах континента от критики не только воздерживаются, но и, похоже, превозносят свои связи с Россией.

На фоне эскалации военных действий на Украине лидеры правящего в Южно-Африканской Республике Африканского национального конгресса (АНК) приняли участие в мероприятии, устроенном российским посольством в Кейптауне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений страны с Российской Федерацией.

АНК имеет давние связи с Кремлем, которые восходят к дипломатической и военной поддержке Советским Союзом его борьбы с режимом апартеида, которую западные державы не оказывали. Некоторые южноафриканцы отмечают также, что Россия не входила в число колонизаторов Африки.

Дружба Южной Африки с Россией "коренится в узах братства", заявил законодатель Флойд Шивамбу (Floyd Shivambu), лидер левой оппозиционной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (Economic Freedom Fighters). Шивамбу заявил, что действия России на Украине необходимы, чтобы предотвратить расширение НАТО.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) заявил, что его страна воздержалась от голосования по резолюции ООН с осуждением действий России, поскольку в ней не содержался призыв к "содержательному взаимодействию" с Москвой.

"Мы видели, как на протяжении длительного периода времени страны подвергались вторжениям, на протяжении долгих лет велись войны, и это приводило к разрушениям", - заявил Рамафоса, обращаясь в четверг к законодателям с критикой расширение НАТО в Восточной Европе. "И лидеры ряда стран были убиты. На нашем континенте (в Ливии) был убит Муаммар Каддафи".

Он заявил, что, по его мнению, Россия ощущает "экзистенциальную угрозу нации" со стороны НАТО.

Также воздержалось при голосовании в ООН соседнее Зимбабве: ранее это государство само чуть было не стало объектом санкций ООН за предполагаемые нарушения прав человека и коррупцию на выборах, но избежало их, благодаря вето, наложенному Россией и Китаем.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва превознес Россию и Китай как "надежную опору", указав на их помощь в поставках оружия и подготовке бойцов в войне против правления белого меньшинства в Родезии, имевшей место в 1970-х годах.

Россия произвела масштабные инвестиции в экономику Зимбабве, в том числе в многомиллиардное совместное горнодобывающее предприятие в районе Грейт-Дайк (Great Dyke), где находится одно из крупнейших в мире месторождений платины. Российский капитал также участвует в добыче золота и алмазов в Зимбабве.

В Уганде, где российские военные специалисты регулярно оказывают помощь в обслуживании ранее поставленного вооружения и военной техники, власти страны недавно объявили о подписании контракта с российской фирмой на установку устройств слежения в транспортных средствах для борьбы с преступлениями, связанными с насилием против личности.

Представитель этой восточноафриканской страны в ООН заявил, что Уганда воздержалась при голосовании по резолюции ГА ООН по России, чтобы защитить свой нейтралитет в качестве следующего председателя Движения неприсоединения (Non-Aligned Movement) - сообщества 120 государств эпохи холодной войны, в которое входят практически все африканские государства.

А президент Уганды Мусевени пошел еще дальше: он лично встретился с российским послом в разгар войны на Украине. Угандийский лидер, находящийся у власти с 1986 года, раскритиковал "агрессию Запада против Африки".

Правительство Мусевени в последние месяцы вступило в конфликт с США и другими странами, которые выразили свою обеспокоенность в связи с прошлогодними выборами в Уганде, результаты которых были поставлены под сомнение, и растущими обвинениями в нарушениях прав человека. Мусевени также обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела, в том числе путем оказания давления с целью признания прав сексуальных меньшинств (LGBTQ).

Обозреватель угандийской газеты "Daily Monitor" Николас Сенгоба (Nicholas Sengoba) заявил, что многие подобные Мусевени авторитарные африканские лидеры рады видеть, как Путин "противостоит большим дядям с Запада".

После встречи с российским послом Мусевени призвал африканцев в Твиттере признать факт наличия того, что он назвал "центром притяжения" (center of gravity), коим, по его мнению, является Россия для "славянских народов Восточной Европы".

Позже эта запись была Мусевени удалена, однако его сын и командующий пехотными войсками Уганды генерал Кайнеругаба был еще более недвусмыслен в своих замечаниях в социальных сетях.

"Большинство человечества (являющееся небелым) поддерживает позицию России в отношении Украины", - написал он в Твиттере 28 февраля. "Путин абсолютно прав! Когда СССР разместил ядерные ракеты на Кубе в 1962 году, Запад был готов из-за этого взорвать весь мир. Теперь, когда НАТО делает то же самое, они рассчитывают, что Россия поступит иначе?"