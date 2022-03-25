ВСУ потеряли два недавно модернизированных танка Т-72АМТ

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В минувший вторник в районе Чернигова "засветились" два Т-72АМТ. Эти танки считаются редкими для ВСУ, так как с января 2020 года получено лишь чуть более трех десятков таких боевых машин.

Проект "РГ: русское оружие" сообщает, что эта техника была обнаружена российскими войсками, и по ней эффективно отработала артиллерия.

В результате один танк полностью уничтожен. Второй не имеет внешних повреждений, но, похоже, экипаж просто сбежал.

Эта модернизация старых советских Т-72А осуществлялась на Киевском бронетанковом заводе. На ней устанавливается критикуемая многими экспертами динамическая защита "Нож", старый 780-сильный двигатель заменен на мотор мощностью 840 л.с., командир получил закрытую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес".

Советскую радиостанцию заменили на турецкую, имеется спутниковая навигация. Есть возможность применения управляемых противотанковых ракет "Комбат", однако отсутствует тепловизор, и по возможности действовать ночью он соответствует уровню 80-х годов.