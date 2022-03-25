Войти
Вестник Мордовии

ВСУ потеряли два недавно модернизированных танка Т-72АМТ

587
0
0

Источник изображения: Фото: RVvoenkor

В минувший вторник в районе Чернигова "засветились" два Т-72АМТ. Эти танки считаются редкими для ВСУ, так как с января 2020 года получено лишь чуть более трех десятков таких боевых машин.

Проект "РГ: русское оружие" сообщает, что эта техника была обнаружена российскими войсками, и по ней эффективно отработала артиллерия.

В результате один танк полностью уничтожен. Второй не имеет внешних повреждений, но, похоже, экипаж просто сбежал.

Эта модернизация старых советских Т-72А осуществлялась на Киевском бронетанковом заводе. На ней устанавливается критикуемая многими экспертами динамическая защита "Нож", старый 780-сильный двигатель заменен на мотор мощностью 840 л.с., командир получил закрытую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес".

Советскую радиостанцию заменили на турецкую, имеется спутниковая навигация. Есть возможность применения управляемых противотанковых ракет "Комбат", однако отсутствует тепловизор, и по возможности действовать ночью он соответствует уровню 80-х годов.

Источник изображения: Фото: RVvoenkor

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.12.2021
Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли западной Беларуси
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
23.11.2020
Турция утратила доступ к западным двигателям
10.01.2020
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
28.12.2016
"Постоянно изыскиваем резервы, чтобы выполнить майские указы"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
09.09.2015
Насколько грозна белорусская армия?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 15:22
  • 128
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 25.03 15:12
  • 20584
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.03 14:43
  • 2
Подводные рифы спецоперации
  • 25.03 14:18
  • 49
Япония запросила нового мирового порядка
  • 25.03 13:17
  • 4102
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.03 12:52
  • 1
Австралия объявила о создании Военно-космического командования
  • 25.03 12:44
  • 15
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 25.03 08:16
  • 7
ПЗРК Stinger российскому летчику не помеха
  • 25.03 07:05
  • 1
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 25.03 06:34
  • 2
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 25.03 04:42
  • 1
Песков пригрозил НАТО
  • 25.03 04:33
  • 3
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 25.03 04:03
  • 1
Песков: Минобороны даст информацию о потерях ВС РФ на Украине, когда посчитает нужным
  • 25.03 02:29
  • 10
Спецоперация России: повстанческое движение на Украине
  • 25.03 02:15
  • 26
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников