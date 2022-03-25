США отправляют на Украину тайно приобретенные советские системы ПВО

По информации американских чиновников, США передают вооруженным силам Украины некоторые из систем противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад. Об этом пишут Нэнси Юссеф (Nancy A. Youssef) и Майкл Гордон (Michael R. Gordon) в статье для газеты "The Wall Street Journal".

Использовавшаяся ВВС США в учебных целях боевая машина 9А33БМ2/БМ3 советского зенитного ракетного комплекса 9К33М2/М3 "Оса-АК/АКМ" (c) ВВС США

Этим системам, которые, по словам одного из чиновников, включают зенитные ракетные комплексы "Оса" (SA-8 по классификации НАТО), уже несколько десятилетий, и США приобрели их с целью изучить технологии, используемые и экспортируемые Россией по всему миру.

Оружие знакомо украинским военным, которые унаследовали этот тип военной техники после распада Советского Союза.

В министерстве обороны США отказались комментировать решение задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия, которое было принято в то время, когда администрация Байдена прилагает серьезные усилия для расширения возможностей противовоздушной обороны Украины.

США за несколько десятилетий приобрели небольшое количество советских систем противоракетной обороны, чтобы их могли изучить эксперты американской разведки и помочь в обучении американских войск.

Тайная деятельность привлекла внимание общественности в 1994 году, когда в аэропорту Хантсвилла (штат Алабама) заметили транспортный самолет советского производства. Позже выяснилось, что на борту самолета находилась зенитная ракетная система С-300, которую США приобрели в Белоруссии в рамках секретного проекта стоимостью 100 млн долл.

С-300 (SA-10 по классификации НАТО) представляет собой передовую систему противовоздушной обороны большой дальности, предназначенную для защиты больших территорий в гораздо более широком радиусе. ЗРК "Оса" - это тактическая система ПВО малой дальности, предназначенная для передвижения с наземными войсками и обеспечения прикрытия от самолетов и вертолетов. Хотя "Оса" имеет меньшую дальность действия, она очень мобильна, и ее потенциально легче спрятать.

Часть вооружений советского производства хранилась на американской военной базе в Редстоунском арсенале (штат Алабама), которая, как отмечается на ее веб-сайте, служит "армейским центром ракетных программ". Как сообщили чиновники, по крайней мере часть того, что США передали Украине, была отправлена именно с этой базы, добавив, что недавно военно-транспортные самолеты С-17 прилетали на ближайший аэродром в Хантсвилле.

По словам одного американского чиновника, ЗРС С-300 из Белоруссии не было среди систем, которые отправлялись на Украину.

Ежегодный законопроект о государственных расходах, недавно принятый Конгрессом США и подписанный президентом Байденом, включает формулировку, разрешающую администрации передавать украинским военным и партнерам по НАТО самолеты, боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование, которое либо уже находится за границей, либо имеется в запасе.

Сенатор Джони Эрнст (республиканец от штата Айова) и его коллеги, выступавшие за использование этой формулировки, заявили, что системы противовоздушной обороны советского производство будут подпадать под действие нового законодательства.

Украина уже располагает некоторыми российскими системами ПВО, в том числе ЗРС С-300. Однако ей нужно больше таких систем, которые могут работать на средней и большой дальности, чтобы отразить атаки российской авиации и ракет. Переносные зенитные ракеты Stinger, которые США и страны НАТО поставляют Украине, эффективны только против вертолетов и низколетящих самолетов.

США надеются, что предоставление дополнительных средств ПВО позволит Украине создать де-факто бесполетную зону, поскольку США и их союзники по НАТО отвергли призывы Украины пойти на этот шаг. Это, по словам представителей администрации Байдена, может привести к прямой конфронтации между возглавляемым США альянсом и российскими силами, чего они намерены избегать.

На этой неделе Байден посетит Брюссель и саммит НАТО, чтобы обсудить "продолжающиеся усилия по сдерживанию и обороне" в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также побывали Европе для обсуждения возможностей укрепления обороноспособности Украины.

"Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы каждый день доставлять на Украину новую помощь, в том числе зенитные ракетные системы советского или российского производства и необходимые боеприпасы для их применения", - заявил официальный представитель США.

Ллойд Остин на прошлой неделе посетил Словакию, чтобы узнать, отправит ли страна ЗРС С-300 из своего арсенала. Словакия заявила, что сделает это, если США предоставят ей замену, но такая договоренность еще не согласована.

Оружие американского производства, такое как ЗРК Patriot, в дефиците, и для его эксплуатации требуются американские военные специалисты или месяцы обучения в США. Германские и нидерландские подразделения ЗРК Patriot отправляются в Словакию в качестве временной меры, заявили правительства этих стран.

"Мы вели переговоры с США", - заявил журналистам министр обороны Словакии Ярослав Надь во время совместной пресс-конференции с Ллойдом Остином. - "Если возникнет ситуация, когда у нас будет надлежащая замена или необходимые гарантированные возможности на определенный период времени, то мы будем готовы обсудить будущее ЗРС С-300".

Комментарий bmpd. США получили некоторое количество боевых машин 9А33БМ2/БМ3 зенитных ракетных комплексов 9К33М2/М3 "Оса-АК/АКМ" в начале 1990-х годов из стран Восточной Европы и из арсенала армии бывшей ГДР. данные комплексы использовались в США в ходе боевой подготовки для задач имитации противника

Что касается ЗРС С-300П из Словакии, то Словакия располагает одним дивизионом ЗРС С-300ПМУ (экспортный вариант ЗРС С-300ПС), полученным еще ЧССР в 1989 году, но в 1993 году после распада Чехословакии переданного Словакии по разделу военного имущества.