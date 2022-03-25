Американский и немецкий астронавты завершили выход в открытый космос

Экипаж миссии Crew-3, который уже несколько недель ждет разрешения старта в карантине. Помимо технических проблем и превратностей погоды, запуск откладывался еще и из-за неуточненной медицинской проблемы с одним из астронавтов. Слева направо: астронавт ЕКА Матиас Маурер (Matthias Maurer), астронавты NASA Том Маршберн (Tom H Marshburn), Раджа Чари (Raja Chari) и Кайла Баррон (Kayla Barron).

Астронавты выполнили несколько задач, в том числе присоединили шланги к радиатору теплоотводящей системы МКС, установили кабели питания и передачи данных на модуле Columbus

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американский астронавт Раджа Чари и его немецкий коллега Маттиас Маурер завершили в среду выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажно-ремонтных работ. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в космос начался в 08:32 по времени Восточного побережья США (15:32 мск) в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился в 15:26 (22:26 мск). Таким образом операция продлилась несколько дольше отведенных на нее изначально шести с половиной часов.

За это время астронавты выполнили несколько задач, в том числе присоединили шланги к радиатору теплоотводящей системы МКС, установили кабели питания и передачи данных на модуле Columbus, а также заменили одну из видеокамер станции. Серьезных проблем, которые угрожали бы безопасности астронавтов или МКС, за время выхода в открытый космос зафиксировано не было. В начале операции Маурер ненадолго запутался в страховочных тросах, крепящихся к станции, на что обратили внимание специалисты на Земле. Проблему удалось устранить в течение нескольких минут.

Как для Чари, родители которого перебрались в Америку из Индии в 1973 году, так и для Маурера, представляющего Европейское космическое агентство, это первый полет на орбиту. Они прилетели на станцию с Томом Маршберном и Кайлой Бэррон на корабле Crew Dragon компании SpaceX 11 ноября прошлого года и на нем же вернутся на Землю в апреле.

Для Маурера это был первый опыт работы за пределами орбитального комплекса. Чари уже поучаствовал 15 марта вместе с Бэррон в установке на одной из ферменных конструкций МКС кронштейна, к которому в последующем будет закреплена новая панель солнечной батареи iROSA.

На станции сейчас вахту также несут пять россиян - Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Олег Артемьев, который стал вторым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев, Сергей Корсаков - и американец Марк Ванде Хай. Возвращение на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая на корабле "Союз МС-19" запланировано на 30 марта.