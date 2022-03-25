Глава NASA заявил, что отношения между ведомством и Роскосмосом продолжаются без изменений

Два российских космонавта и один американский астронавт вернутся в конце этого месяца, как и планировалось, отметил Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Профессиональные отношения между Роскосмосом и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжаются без изменений в условиях военной операции на Украине. Об этом заявил в среду на спецбрифинге для журналистов глава NASA Билл Нельсон.

Его спросили, как повлияла военная операция на Украине на отношения двух ведомств. "Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту [Международной космической] станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными. И это то, что мы ожидаем", - отметил Нельсон.

По его словам, два российских космонавта и один американский астронавт "вернутся в конце этого месяца, как и планировалось". "И все сотрудники, американские и российские, задействованные в этой посадке, находятся на своих местах, так что профессиональные отношения остаются неизменными", - заключил глава NASA.