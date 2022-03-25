Рогозин: РФ способна уничтожить любого агрессора на расстоянии в считанные минуты

Глава Роскосмоса надеется, что России не придется задействовать ракеты, которые создает госкорпорация, поскольку они "на крайний случай"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия способна физически уничтожить любого агрессора или группу агрессоров на любом расстоянии в считанные минуты. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Хочу подтвердить, зная техническую сторону дела, что Российская Федерация способна физически уничтожить любого агрессора или любую группу агрессоров на любом расстоянии, глобальном расстоянии в считанные минуты", - заявил он в эфире Первого канала.

Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что России не придется задействовать ракеты, которые создает госкорпорация, поскольку они "на крайний случай".

"Наши машины на случай совсем крайний, именно об этом, я так думаю, говорил президент [РФ Владимир Путин], когда предупреждал те страны, которые попытаются вмешаться в эту специальную военную операцию, в том числе страны НАТО, чтобы никто не забывал, что у России есть очень надежный ядерный стратегический потенциал и средства его доставки. Средства доставки - это и есть межконтинентальные баллистические ракеты, а также ракетные комплексы оперативно-тактические и так далее", - отметил он.

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш", входит в Роскосмос) производит баллистические ракеты "Синева" для подлодок. В настоящее время создает межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".