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Байден делает Америку державой-защитницей

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Визит Байдена в Европу: Америка возвращается (Handelsblatt, Германия)

Америка с полным правом может утверждать, что после долгой паузы она вновь взяла на себя роль державы — защитницы свободы и демократии, уверен автор статьи в Handelsblatt. Но, пишет он, одного этого недостаточно, чтобы защитить западные ценности. Европа тоже должна вносить свой вклад в это дело.

"Соня Джо" — так издевательски называл бывший президент США Дональд Трамп своего соперника Джо Байдена во время предвыборной борьбы. И даже самые горячие сторонники Байдена вынуждены были признать, что тут Трамп попал в точку. Во время выступлений 79-летний Байден часто казался рассеянным, допускал оговорки и иногда делал бессмысленные умозаключения. Короче: Байден не был человеком, которого можно было бы назвать пламенным оратором или харизматичным государственным деятелем.

Но с тех пор, как почти месяц назад Россия начала спецоперацию на Украине, не только американцы, но и европейцы видят совсем другого Байдена. Теперь он — хотя и осторожный, но решительный, стратегически и тактически продуманно действующий президента США, человек, по которому видно, что свою политическую социализацию он прошел во время холодной войны.

В четверг президент встретится со своими европейскими партнерами, и у них есть несколько причин быть ему благодарными. Именно американцы постоянно предостерегали Берлин, что тот может попасть в опасную зависимость от импорта российских энергоносителей, в то время как федеральное правительство пряталось за сейчас кажущейся наивной формулой "изменение через торговлю".

Именно американцы предсказали вторжение на Украину, в то время как немецкие политики еще наивно старались объяснить, а то и оправдать агрессивное в прошлом поведение Путина расширением НАТО на восток.

И только американцы оказались в состоянии добиться от Китая четкого позиционирования в этом эпохальном конфликте. Они поставили его перед выбором: или встать на сторону тех, кто признает суверенное равноправие государств важнейшим принципом международного права, а территориальную неприкосновенность настолько же непреложным требованием, как и верховенство права, или на сторону тех, кто измерят границы суверенитета страны только ее военной мощью.

Джо Байден делает Америку державой-защитницей

Байден подает себя сильным западным противником Путина. Своими усилиями он возродил веру Европы в трансатлантический альянс и в НАТО, пару лет назад обвиненную в "смерти мозга". Он организовал широкое сплочение Запада, которое — помимо санкций — самое действенное средство сдерживания агрессора. Обобщая сказанное, можно сказать: Америка с полным правом может утверждать, что после долгой паузы она вновь взяла на себя роль державы-защитницы свободы и демократии.

Байден назвал "священным долгом" США в случае войны защищать "каждый дюйм" территории НАТО от России. Чего бы стоила безопасность Европы, если бы сегодня мы не могли уповать на это? И что случилось бы, если бы Дональд Трамп, считающий вторжение Путина "гениальным", а НАТО "анахронизмом", сидел сейчас в Белом доме?

Новое усиление США как державы, следящей за порядком, лишний раз показывает поразительную слабость самой большой экономики Европы. В последние десятилетия Германия делегировала ответственность за оборону страны Соединенным Штатам. Она передала заботу о своем энергоснабжении России, а свою экономическую судьбу в значительной степени вложила в руки Китая.

Это хорошо работало до тех пока, пока существовал гарант сохранения мирового порядка, основанного на соблюдении правил — при таком условии немецкая экономика развивалась практически идеально. США были и остаются военной державой-защитницей, а Германия получала дивиденды от сохраняемого ими мира.

Но эти времена прошли. С исторической точки зрения относительная стабильность последних 30 лет и так была исключением. Война на Украине показывает со всей ясностью всю стратегическую наивность Германии.

Если бы Германия после падения Берлинской стены тратила, как и обещала, два процента ВВП на оборону, то на это ушли бы триллионы. Одно только это дает представление о том, сколько стоит стабильный мировой порядок.

Европа, и прежде всего Германия, долгое время предавались постимперской иллюзии, и при этом их общества позволяли себе латентный антиамериканизм. Джо Байден в Брюсселе призовет Запад вновь сплотиться. И он потребует от европейцев вносить значительно больший вклад в защиту западных ценностей, что будет совершенно справедливым.

Европа много говорит об эмансипации, о языке силы, научиться которому должен континент, и о геополитическом суверенитете. Все это правильно, но все еще воспринимается как стремление выдавать желаемое за действительное.

Америка вернулась, да. Вопрос в том, надолго ли. В 2024 году состоятся выборы президента США, и возвращение Трампа, который во время своего правления внес весомый вклад в демонтаж прозападного мирового порядка, не исключено. Джо Байден в случае переизбрания пойдет на второй срок в возрасте 82 лет. И это тоже не слишком многообещающий сценарий.

Времени, чтобы приспособить к существующим реалиям свой — подчас наивный — взгляд на мир, у Европы нет.

Йенс Мюнхрат (Jens Münchrath)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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